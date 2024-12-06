В Пермском крае нашли фейковый завод, где изготовили тонны странного масла и сыра

Масло и сыр, согласно документам, изготовило ООО «Кант». Продукция весом 1728,293 т была направлена в Рязань и Петербург. Специалисты Россельхознадзора поехали по адресу, где должно располагаться это предприятие, но ничего похожего на молочные цеха там не обнаружили.