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Posted 6 декабря, 01:55

Published 6 декабря, 01:55

Modified 6 декабря, 01:57

Updated 6 декабря, 01:57

В Пермском крае нашли фейковый завод, где изготовили тонны странного масла и сыра

В Пермском крае нашли фейковый завод, где изготовили тонны странного масла и сыра

6 декабря 2024, 01:55
Фото: Изображение Midjourney.
Продукты отправляли в Рязань и в Питер.

Специалисты Россельхознадзора обнаружили подозрительную молочную продукцию — сливочное масло и сыр, изготовленные из сырья, которого явно недостаточно для такого объема. При проверке оказалось, что все это было выпущено на несуществующем предприятии.

Масло и сыр, согласно документам, изготовило ООО «Кант». Продукция весом 1728,293 т была направлена в Рязань и Петербург. Специалисты Россельхознадзора поехали по адресу, где должно располагаться это предприятие, но ничего похожего на молочные цеха там не обнаружили.

Сотрудники ведомства аннулировали документы фантомного предприятия, а также передали информацию в правоохранительные органы.

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#Россельхознадзор#Фейки#Масло#Сыр#Сливочное масло#Фантомный молокозавод
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