В Пермском крае нашли фейковый завод, где изготовили тонны странного масла и сыра

Posted 6 декабря, 01:55
Published 6 декабря, 01:55
Modified 6 декабря, 01:57
Updated 6 декабря, 01:57
Специалисты Россельхознадзора обнаружили подозрительную молочную продукцию — сливочное масло и сыр, изготовленные из сырья, которого явно недостаточно для такого объема. При проверке оказалось, что все это было выпущено на несуществующем предприятии.
Масло и сыр, согласно документам, изготовило ООО «Кант». Продукция весом 1728,293 т была направлена в Рязань и Петербург. Специалисты Россельхознадзора поехали по адресу, где должно располагаться это предприятие, но ничего похожего на молочные цеха там не обнаружили.
Сотрудники ведомства аннулировали документы фантомного предприятия, а также передали информацию в правоохранительные органы.