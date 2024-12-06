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Posted 6 декабря, 05:08

Published 6 декабря, 05:08

Modified 6 декабря, 05:10

Updated 6 декабря, 05:10

Глава ГУ МВД по Пермскому краю Александр Щеглов покидает пост

В полиции Пермского края меняется руководство

6 декабря 2024, 05:08
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

Глава ГУ МВД по Пермскому краю Александр Щеглов покидает пост

Сюжет
Кадровые перестановки
Он может уйти на пенсию.

Начальник ГУ МВД по Пермскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов уходит с поста. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания, Щеглов рассказал подчиненным о своем уходе сегодня, 6 декабря. Он также поблагодарил всех за работу. Полицейский может уйти на пенсию. Кто его заменит на посту — пока неизвестно.

Напомним, СМИ летом предсказывали Александру Щеглову перевод в другой регион. Однако сразу несколько источников Properm.ru в правоохранительных органах сообщили, что это не более, чем слухи.

Александр Щеглов был назначен руководителем ГУ МВД России по Пермскому краю в конце ноября 2020 года. 1 декабря он был представлен личному составу главка МВД.

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#Кадровые перестановки#Полиция#Гу мвд
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