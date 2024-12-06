В полиции Пермского края меняется руководство

Posted 6 декабря, 05:08
Published 6 декабря, 05:08
Modified 6 декабря, 05:10
Updated 6 декабря, 05:10
Начальник ГУ МВД по Пермскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов уходит с поста. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Коммерсант-Прикамье».
По данным издания, Щеглов рассказал подчиненным о своем уходе сегодня, 6 декабря. Он также поблагодарил всех за работу. Полицейский может уйти на пенсию. Кто его заменит на посту — пока неизвестно.
Напомним, СМИ летом предсказывали Александру Щеглову перевод в другой регион. Однако сразу несколько источников Properm.ru в правоохранительных органах сообщили, что это не более, чем слухи.
Александр Щеглов был назначен руководителем ГУ МВД России по Пермскому краю в конце ноября 2020 года. 1 декабря он был представлен личному составу главка МВД.