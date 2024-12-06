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Posted 6 декабря, 14:03

Published 6 декабря, 14:03

Modified 6 декабря, 14:06

Updated 6 декабря, 14:06

В Прикамье ввезли 9 тысяч маленьких елочек без необходимых сертификатов

В Прикамье ввезли 9 тысяч маленьких елочек без документов

6 декабря 2024, 14:03
Фото: 1MI.

В Прикамье ввезли 9 тысяч маленьких елочек без необходимых сертификатов

Растения приехали в Пермский край из соседней Свердловской области.

В Пермский край ввезли 9 тыс. сеянцев елки без необходимых документов. Об этом сообщают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В ходе мониторинга системы ФГИС «Аргус-Фито» специалистами ведомства были выявлены признаки нарушения требований действующего законодательства РФ в области карантина растений, связанные с перевозкой подкарантинной продукции. Из фитосанитарной зоны Свердловской области по карантинному сертификату в Пермский край поступила партия подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска — сеянцы хвойных пород (ель ЗКС) в количестве 9 тыс. шт.

В установленный законом срок юридическое лицо не погасило карантинного сертификата в информационной системе ФГИС «Аргус-Фито». Управлением организации было объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований в сфере карантина растений.

С начала 2024 года Управлением было выявлено 63 нарушения: у 49 юридических лиц и 14 индивидуальных предпринимателей, связанных с не погашением карантинных сертификатов по фактам поступления подкарантинной продукции на территорию Пермского края.

Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю выявлены новые очаги распространения уссурийского полиграфа.

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#Экономика#Россельхознадзор
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