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Posted 6 декабря, 07:57

Published 6 декабря, 07:57

Modified 6 декабря, 08:00

Updated 6 декабря, 08:00

Власти Перми одобрили появление административного комплекса на набережной

Власти Перми одобрили проект административного комплекса у Речного вокзала

6 декабря 2024, 07:57
Фото: Telegram-канал Эдуарда Соснина.

Власти Перми одобрили появление административного комплекса на набережной

Стройку объекта планируют начать уже в уходящем году.

Городской совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата предварительно одобрил проект строительства административного комплекса на набережной Перми у Речного вокзала (ул. Монастырская, 2а). Как сообщил в своем Telegram-канале мэр краевой столицы Эдуард Соснин, далее этот и другие проекты рассмотрит региональный Совет по предпринимательству, который возглавляет губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

По словам Соснина, новый административный комплекс улучшит деловую инфраструктуру города и станет важным элементом в облике набережной. О появлении объекта стало известно недавно. По информации издания «Ъ-Прикамье», площадь комплекса составит 1,3 тыс. кв. м, на его территории построят офисы и ресторан. Кроме того, возле здания появится двухуровневая парковка на 90 машиномест. Инвестиции в проект составят 185 млн рублей, его предложило ООО «Теплоход „Владимир Маяковский“». Начать реализацию проекта компания хочет в этом году, а завершить — в 2025-м.

Ранее наши коллеги сообщали, что городской совет по предпринимательству и улучшению инвестклимата одобрил появление теннисного парка в Камской долине.

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#Общество#Пермь#Проект#Предпринимательство#Инвестиционный проект
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