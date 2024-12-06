Власти Перми одобрили проект административного комплекса у Речного вокзала

По словам Соснина, новый административный комплекс улучшит деловую инфраструктуру города и станет важным элементом в облике набережной. О появлении объекта стало известно недавно. По информации издания «Ъ-Прикамье», площадь комплекса составит 1,3 тыс. кв. м, на его территории построят офисы и ресторан. Кроме того, возле здания появится двухуровневая парковка на 90 машиномест. Инвестиции в проект составят 185 млн рублей, его предложило ООО «Теплоход „Владимир Маяковский“». Начать реализацию проекта компания хочет в этом году, а завершить — в 2025-м.