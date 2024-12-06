Власти Перми одобрили проект административного комплекса у Речного вокзала

Posted 6 декабря, 07:57
Published 6 декабря, 07:57
Modified 6 декабря, 08:00
Updated 6 декабря, 08:00
Городской совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата предварительно одобрил проект строительства административного комплекса на набережной Перми у Речного вокзала (ул. Монастырская, 2а). Как сообщил в своем Telegram-канале мэр краевой столицы Эдуард Соснин, далее этот и другие проекты рассмотрит региональный Совет по предпринимательству, который возглавляет губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
По словам Соснина, новый административный комплекс улучшит деловую инфраструктуру города и станет важным элементом в облике набережной. О появлении объекта стало известно недавно. По информации издания «Ъ-Прикамье», площадь комплекса составит 1,3 тыс. кв. м, на его территории построят офисы и ресторан. Кроме того, возле здания появится двухуровневая парковка на 90 машиномест. Инвестиции в проект составят 185 млн рублей, его предложило ООО «Теплоход „Владимир Маяковский“». Начать реализацию проекта компания хочет в этом году, а завершить — в 2025-м.
Ранее наши коллеги сообщали, что городской совет по предпринимательству и улучшению инвестклимата одобрил появление теннисного парка в Камской долине.