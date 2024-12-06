Врио губернатора Курской области назначен Александр Хинштейн. Чем он известен?

На встрече с Александром Хинштейном Владимир Путин напомнил об опыте работы первого в качестве советника директора Росгвардии, именно этот опыт стал одной из причин кадрового решения. По словам президента, Курской области сейчас нужно антикризисное управление. «А по мере освобождения территории от противника там, конечно же, нужно будет очень много сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства, по восстановлению экономики этой территории в целом, но и той, которая сейчас освобождается нашими войсками», — сказал глава государства.