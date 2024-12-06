Врио губернатора Курской области назначен Александр Хинштейн. Чем он известен?

Posted 6 декабря, 03:11
Published 6 декабря, 03:11
Modified 6 декабря, 03:13
Updated 6 декабря, 03:13
Президент РФ Владимир Путин назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна врио главы Курской области. Из указа главы государства следует, что Алексей Смирнов ушел в отставку с губернаторского поста по собственному желанию.
На встрече с Александром Хинштейном Владимир Путин напомнил об опыте работы первого в качестве советника директора Росгвардии, именно этот опыт стал одной из причин кадрового решения. По словам президента, Курской области сейчас нужно антикризисное управление. «А по мере освобождения территории от противника там, конечно же, нужно будет очень много сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства, по восстановлению экономики этой территории в целом, но и той, которая сейчас освобождается нашими войсками», — сказал глава государства.
«Это наша земля, и, конечно же, мы должны сделать все для того, чтобы все жители Курской области полностью чувствовали, что они часть одной большой нашей страны», — ответил Хинштейн.
Александр Хинштейн — глава комитета по информационной политике Госдумы. Среди его инициатив — закон о запрете пропаганды ЛГБТ*, о введении ответственности за «фейки» о работе госорганов РФ за рубежом, о штрафах для соцсетей за неудаление запрещенного контента. Именно этот депутат поправку в закон «О рекламе», согласно которой теперь пользователи соцсетей с аудиторией более 10 тысяч подписчиков обязаны регистрироваться в Роскомнадзоре.
*Верховный суд РФ 30 ноября 2023 года, рассмотрев административный иск Минюста, признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.