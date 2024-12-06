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Posted 6 декабря, 09:02

Published 6 декабря, 09:02

Modified 6 декабря, 09:04

Updated 6 декабря, 09:04

«Я б в строители пошел». Эксперт по кадрам рассказала о тенденциях и перспективах

«Я б в строители пошел». Эксперт по кадрам рассказала о тенденциях и перспективах

6 декабря 2024, 09:02
Фото: Кирилл Козлов для Properm.ru. properm.ru.
О вакансиях, потребностях и приоритетах, возможностях кадровой политики в строительной отрасли журналист Properm.ru Татьяна Зырянова поговорила с начальником отдела по работе с персоналом «Корпорации развития Пермского края» (КРПК) Лилией Галецкой.

В строительной отрасли трудятся миллионы людей, и каждый из них важен, каждый из них выполняет нужные для общего результата функции. В строительстве невозможно быть «на удаленке», это работа, которая предполагает присутствие «на земле», выезды на объекты, тяжелый физический и кропотливый интеллектуальный труд. И привлечь на такие условия конкурентоспособный персонал непросто, но это одна из ключевых задач компаний в отрасли.

В КРПК не понаслышке знают, как сложно собрать грамотную и эффективную команду специалистов. Важно, чтобы совпало всё: и уровень квалификации, и образование, и опыт работы, и мотивация, и ценности, которыми руководствуется человек в профессиональной деятельности.

Сейчас вопрос привлечения кадров актуален для многих отраслей. И строительная сфера, конечно, не исключение. Кого не хватает, каких специалистов? Кого сейчас ищут строительные компании?

По словам начальника отдела по работе с персоналом КРПК Лилии Галецкой, задача привлечения специалистов в строительную отрасль — один из главных трендов последних лет. Эксперт считает, что это связано, во-первых, с демографической ситуацией. А во-вторых, с ростом объемов строительства как жилых комплексов, так и объектов социальной инфраструктуры.

«Мы ощущаем нехватку инженерно-технического персонала, — отмечает Лилия Галецкая. — Так как основная деятельность КРПК связана со строительством зданий, мы заинтересованы в работниках, имеющих квалификацию инженера по специальности: „Промышленное и гражданское строительство“.

— Каковы особенности подбора персонала в строительной отрасли?

— На этапе рассмотрения резюме кандидата мы обращаем внимание на двух последних работодателей (генподрядчик, застройщик, инвестор, субподрядчик), специализацию (строительство дорог, коттеджей, мостов, промышленных или жилых объектов и так далее), выполняемый функционал. При проведении собеседования мы сравниваем уровень профессиональных компетенций соискателя с заявленными требованиями к должности.

Специалисты старшего возраста могут приносить ощутимую пользу компаниям, — уверена Лилия ГалецкаяСпециалисты старшего возраста могут приносить ощутимую пользу компаниям, — уверена Лилия Галецкая
Специалисты старшего возраста могут приносить ощутимую пользу компаниям, — уверена Лилия Галецкая. Фото: Кирилл Козлов для Properm.ru. properm.ru

— На что еще обращаете внимание: возраст, пол, любовь к профессии? Готовность работать много? Знание техники безопасности или особенностей рынка? Отсутствие вредных привычек?

— При подборе персонала мы руководствуемся следующими критериями. Первый — профессиональные знания, умения, навыки, опыт. Второй — личностные качества, ценности и интересы кандидата. Обращаем внимание на грамотность речи соискателя, релевантный опыт работы, интерес к профессии и обязанностям, которые предстоит выполнять.

— Что важнее в отрасли: опыт или образование?

— Не могу отдать предпочтение чему-либо. Считаю, что необходимо наличие и профильного образования, и опыта.

— Есть ли молодые специалисты? Какие учебные заведения они заканчивают? Откуда приходят? С какими знаниями?

— В штате нашей компании есть молодые специалисты. Данные работники закончили Пермский национальный исследовательский политехнический университет, и, как правило, уже имеют небольшой опыт, полученный на производственной практике.

Особенно в строительстве требуется инженерно-технический персоналОсобенно в строительстве требуется инженерно-технический персонал
Особенно в строительстве требуется инженерно-технический персонал. Фото: Изображение Midjourney

— Насколько сложно переучить на строительную специальность человека из другой сферы? Встречаются ли такие случаи?

— Считаю, что «перезапуск» специальности возможен — было бы желание. В нашей компании такого опыта пока не было, но я все чаще встречаю резюме кандидатов, которые меняли свое направление, переквалифицировались и успешно работали в новой позиции.

— Стоит ли брать на работу специалистов возраста 50+?

— Смотрели фильм «Стажер», где в главной роли Роберт де Ниро? Возраст героя в фильме гораздо больше, но с выводом согласна: люди старшего возраста, действительно, могут приносить ощутимую пользу компании, поэтому брать стоит.

— Какие новые методы поиска кадров используют службы найма персонала?

Из популярных методов подбора следует отметить реферальную программу, социальные сети, а также прелиминаринг.

Реферальная программа — это привлечение новых сотрудников с помощью рекомендаций работников, чей опыт и навыки соответствуют требованиям вакансии. За кандидата, который успешно трудоустроен, порекомендовавший его работник получает вознаграждение.

Прелиминаринг — это привлечение к работе студентов или выпускников вузов с помощью производственной практики и стажировки. На перспективу, таким образом, компания устраняет нехватку персонала организации.

— На что обращают внимание соискатели в строительной отрасли? На какие условия работы идут охотнее?

— Неизменным остаются требования конкурентной заработной платы, комфортных условий труда. Для молодого поколения важен еще гибкий график работы, но к сожалению, в строительной отрасли такой график невозможен.

Профессия «строитель» принесет стабильный достойный доход, соцпакет, уважение. Но вот гибкого графика или работы «на удаленке» не получитсяПрофессия «строитель» принесет стабильный достойный доход, соцпакет, уважение. Но вот гибкого графика или работы «на удаленке» не получится
Профессия «строитель» принесет стабильный достойный доход, соцпакет, уважение. Но вот гибкого графика или работы «на удаленке» не получится

— Сейчас, насколько понимаем, важно не только выбрать специалиста, обспечить его работой, зарплатой, соцпакетом, но и удержать. Как в КРПК мотивируют оставаться в компании?

— В целях удержания и мотивации персонала руководство создает комфортные условия, обучает за счет компании, проявляет эмпатию.

— Как Вы считаете, как строительным компаниям успешно справляться с кадровыми задачами, чтобы не испытывать острого дефицита в сотрудниках?

— Кадровый голод на фоне низкой безработицы заставляет работодателей повышать зарплаты для удержания сотрудников. Поэтому необходимо проводить анализ зарплат и других преимуществ конкурирующих работодателей, и быть «в рынке».
Всё больше компаний для решения нехватки персонала используют программы релокации кандидатов. Расширение географии поиска, я считаю, также поможет справиться с задачей «закрытия» вакансий.

#Строительство
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