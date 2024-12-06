«Я б в строители пошел». Эксперт по кадрам рассказала о тенденциях и перспективах

В строительной отрасли трудятся миллионы людей, и каждый из них важен, каждый из них выполняет нужные для общего результата функции. В строительстве невозможно быть «на удаленке», это работа, которая предполагает присутствие «на земле», выезды на объекты, тяжелый физический и кропотливый интеллектуальный труд. И привлечь на такие условия конкурентоспособный персонал непросто, но это одна из ключевых задач компаний в отрасли.