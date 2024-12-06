Завтра в Пермском крае будет холодно и скользко

Posted 6 декабря, 11:50
Published 6 декабря, 11:50
Modified 6 декабря, 11:53
Updated 6 декабря, 11:53
В субботу, 7 декабря, в Прикамье ожидается переменная облачность, ночью и днем погода без существенных осадков, в отдельных районах края на поверхности сооружений, ветвях деревьев и проводах возможно образование отложений льда (гололедные отложения), а на дорогах гололедицы. Такой прогноз от Пермского ЦГМС публикует ГУ МЧС по Пермскому краю.
Ветер западной четверти 3-8 м/с, температура воздуха в ночное время от -12°С до -7°С, в горах и низинах до -17°С, в дневное время от -12°С до -7°С.
В связи с прогнозированием неблагоприятных погодных явлений существует вероятность возникновения заторов на дорогах, аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), увеличения количества ДТП и техногенных пожаров, травмирования на улице людей во время передвижения пешком.
В Прикамье похожие погодные условия прогнозировались и на сегодня, 6 декабря.