Завтра в Пермском крае будет холодно и скользко

В субботу, 7 декабря, в Прикамье ожидается переменная облачность, ночью и днем погода без существенных осадков, в отдельных районах края на поверхности сооружений, ветвях деревьев и проводах возможно образование отложений льда (гололедные отложения), а на дорогах гололедицы. Такой прогноз от Пермского ЦГМС публикует ГУ МЧС по Пермскому краю.