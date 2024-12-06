properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря, 11:50

Published 6 декабря, 11:50

Modified 6 декабря, 11:53

Updated 6 декабря, 11:53

В субботу, 7 декабря, в Пермском крае будет холодно и скользко

Завтра в Пермском крае будет холодно и скользко

6 декабря 2024, 11:50
Фото: ideogram.ai..

В субботу, 7 декабря, в Пермском крае будет холодно и скользко

Температура воздуха в ночное время опустится от -12°С до -7°С.

В субботу, 7 декабря, в Прикамье ожидается переменная облачность, ночью и днем погода без существенных осадков, в отдельных районах края на поверхности сооружений, ветвях деревьев и проводах возможно образование отложений льда (гололедные отложения), а на дорогах гололедицы. Такой прогноз от Пермского ЦГМС публикует ГУ МЧС по Пермскому краю.

Ветер западной четверти 3-8 м/с, температура воздуха в ночное время от -12°С до -7°С, в горах и низинах до -17°С, в дневное время от -12°С до -7°С.

В связи с прогнозированием неблагоприятных погодных явлений существует вероятность возникновения заторов на дорогах, аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), увеличения количества ДТП и техногенных пожаров, травмирования на улице людей во время передвижения пешком.

В Прикамье похожие погодные условия прогнозировались и на сегодня, 6 декабря.

Читайте также:
Завтра в Пермском крае может увеличиться число коммунальных аварий и ДТПСерьезное похолодание пришло в Прикамье. Когда ждать снегопадовИз-за теплой погоды пермяки рискуют остаться без ледового городка
#Происшествия#Погода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика