Эксперты рассказали, как изменится HR-индустрия в ближайшие 25 лет

По мнению авторов проекта, через двадцать пять лет в HR-индустрии будут применяться технологии ИИ для анализа десятков тысяч резюме и подбора кандидатов, идеально совместимых с командой работодателя. Кроме этого, в будущем могут приобрести актуальность такие инструменты, как виртуальные офисы, голографические бренд-порталы, «НейроАналитик 7.0». Возникнет и необходимость в новых специалистах. Например, AR-коучей, которые будут обучать HR-специалистов.