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Posted 7 декабря, 11:59

Published 7 декабря, 11:59

Modified 7 декабря, 16:43

Updated 7 декабря, 16:43

Эксперты рассказали, как изменится HR-индустрия в ближайшие 25 лет

Эксперты рассказали, как изменится HR-индустрия в ближайшие 25 лет

7 декабря 2024, 11:59
Фото: Avito.
Платформа Авито Работа представила новый интерактивный проект, посвященный поиску специалистов в 2050 году. Пользователи смогут предложить свои идеи по созданию новой HR-индустрии.

Проект называется «Авито Работа 2050». Разработчики попытались смоделировать основные инструменты, которыми будут пользоваться рекрутеры в 2050 году. Проект представляет собой интерактивный «портал», в котором пользователи могут переключаться между 2024 и 2050 годами, чтобы увидеть трансформацию привычных инструментов найма.

По мнению авторов проекта, через двадцать пять лет в HR-индустрии будут применяться технологии ИИ для анализа десятков тысяч резюме и подбора кандидатов, идеально совместимых с командой работодателя. Кроме этого, в будущем могут приобрести актуальность такие инструменты, как виртуальные офисы, голографические бренд-порталы, «НейроАналитик 7.0». Возникнет и необходимость в новых специалистах. Например, AR-коучей, которые будут обучать HR-специалистов.

Переключившись в режим 2024 года, пользователи смогут получить представление об инструментах, которыми активно пользуются современные рекрутеры. Так, в настоящее время широко востребованы персональные профили компаний, чат-боты, сервисы аналитики и статистики, а также фильтры по поиску резюме.

В рамках проекта «Авито Работа 2050» предусмотрен конкурс на лучшую концепцию инструмента по поиску кадров в будущем. Организаторы будут разыгрывать ценные призы, в том числе MacBook Air и AirPods Max. Победители будут определены через голосование, которое проведут в телеграм-канале сервиса «Авито Работа».

Одна из функций нового проекта — генератор карьерных предсказаний, через который HR-специалисты смогут заглянуть в 2050 год. В режиме 2024 года пользователи смогут создать собственную открытку с футуристическим дизайном и индивидуальным карьерным прогнозом.

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