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Posted 7 декабря, 14:30

Published 7 декабря, 14:30

Modified 7 декабря, 14:30

Updated 7 декабря, 14:30

Гололедица на дорогах ожидается в Прикамье в воскресенье 8 декабря

Гололедица на дорогах и отложения льда на проводах вновь ожидаются в Прикамье

7 декабря 2024, 14:30
Фото: Ideogram.ai.

Гололедица на дорогах ожидается в Прикамье в воскресенье 8 декабря

Подобные погодные условия в последние дни в регионе уже не редкость.

В Пермском крае в воскресенье, 8 декабря, снова ожидается гололедица на дорогах и гололедно-изморозевые отложения на ветвях деревьев, проводах и зданиях. Об ухудшении погодных условий предупреждают в региональном МЧС со ссылкой на прогноз синоптиков.

Из-за обледенения дорог может увеличиться число ДТП и заторов. Кроме того, возможны обрывы линий электропередач и аварии на системах ЖКХ. В МЧС рекомендуют жителям региона избегать нахождения рядом с линиями электропередач. Водителям нужно соблюдать скоростной режим и стараться не совершать резких маневров. Пешеходам следует особенно внимательно передвигаться пешком и переходить проезжую часть.

О происшествиях сообщайте в экстренные службы по номеру 112.

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