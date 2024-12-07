Гололедица на дорогах и отложения льда на проводах вновь ожидаются в Прикамье

Posted 7 декабря, 14:30
Published 7 декабря, 14:30
Modified 7 декабря, 14:30
Updated 7 декабря, 14:30
В Пермском крае в воскресенье, 8 декабря, снова ожидается гололедица на дорогах и гололедно-изморозевые отложения на ветвях деревьев, проводах и зданиях. Об ухудшении погодных условий предупреждают в региональном МЧС со ссылкой на прогноз синоптиков.
Из-за обледенения дорог может увеличиться число ДТП и заторов. Кроме того, возможны обрывы линий электропередач и аварии на системах ЖКХ. В МЧС рекомендуют жителям региона избегать нахождения рядом с линиями электропередач. Водителям нужно соблюдать скоростной режим и стараться не совершать резких маневров. Пешеходам следует особенно внимательно передвигаться пешком и переходить проезжую часть.
О происшествиях сообщайте в экстренные службы по номеру 112.