properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 декабря, 08:11

Published 7 декабря, 08:11

Modified 7 декабря, 08:15

Updated 7 декабря, 08:15

Летающий лыжник из Прикамья завоевал серебро в Нижнем Тагиле

Летающий лыжник Евгений Климов завоевал первую медаль в зимнем сезоне

7 декабря 2024, 08:11
Фото: скриншот видео пресс-службы Минспорта Пермского края.

Летающий лыжник из Прикамья завоевал серебро в Нижнем Тагиле

В Свердловской области проходят международные соревнования.

Мастер спорта России, участник зимних Олимпийских игр в 2014 и 2018 годах, летающий лыжник из Прикамья Евгений Климов завоевал первое в зимнем сезоне «серебро». Он участвует в международном «Кубке Медной Горы» (он же «Металлинвест») в Нижнем Тагиле, сообщают в пресс-службе министерства спорта Пермского края.

Первое место у Данила Садреева (300 очков за две попытки — 97,0 и 102,0 м). Евгений Климов показал результаты 102,5 м и 96,0 м, лишь слегка отставая от лидера. Он набрал 294,2 очков. А бронзовая медаль у Александра Баженова (91,5 м; 94,5 м; 261,2 очков), рассказали в Минспорта Свердловской области.

Сегодня, 7 декабря, в Нижнем Тагиле пройдет второй (всего их три) соревновательный день. У Евгения Климова появится возможность получить медаль уже в составе команды — жюри определят лучшую из участвующих.

Читайте также:
В Камской долине хотят построить теннисный парк «Спешилов»Олимпийская чемпионка Яна Егорян: «Мы никакие не боги, мы обычные люди»В Перми заключили контракт на возведение лыжероллерной трассы
#Спорт#Пермь#Евгений Климов#Летающие лыжники#Летающий лыжник
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика