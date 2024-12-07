Летающий лыжник Евгений Климов завоевал первую медаль в зимнем сезоне

Первое место у Данила Садреева (300 очков за две попытки — 97,0 и 102,0 м). Евгений Климов показал результаты 102,5 м и 96,0 м, лишь слегка отставая от лидера. Он набрал 294,2 очков. А бронзовая медаль у Александра Баженова (91,5 м; 94,5 м; 261,2 очков), рассказали в Минспорта Свердловской области.