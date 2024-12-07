Летающий лыжник Евгений Климов завоевал первую медаль в зимнем сезоне

Posted 7 декабря, 08:11
Published 7 декабря, 08:11
Modified 7 декабря, 08:15
Updated 7 декабря, 08:15
Мастер спорта России, участник зимних Олимпийских игр в 2014 и 2018 годах, летающий лыжник из Прикамья Евгений Климов завоевал первое в зимнем сезоне «серебро». Он участвует в международном «Кубке Медной Горы» (он же «Металлинвест») в Нижнем Тагиле, сообщают в пресс-службе министерства спорта Пермского края.
Первое место у Данила Садреева (300 очков за две попытки — 97,0 и 102,0 м). Евгений Климов показал результаты 102,5 м и 96,0 м, лишь слегка отставая от лидера. Он набрал 294,2 очков. А бронзовая медаль у Александра Баженова (91,5 м; 94,5 м; 261,2 очков), рассказали в Минспорта Свердловской области.
Сегодня, 7 декабря, в Нижнем Тагиле пройдет второй (всего их три) соревновательный день. У Евгения Климова появится возможность получить медаль уже в составе команды — жюри определят лучшую из участвующих.