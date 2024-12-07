Маршруты движения двух автобусов изменились из-за перекрытия трамвайных путей на Мира

В эти и следующие выходные — 7-8 и 14–15 декабря — один из проездов через трамвайные пути в районе Стахановского кольца закрыт на реконструкцию. В связи с этим на четыре дня изменятся маршруты движения двух автобусов — №4 и №36, предупреждают в городском департаменте транспорта.