Маршруты движения двух автобусов изменились из-за перекрытия трамвайных путей на Мира

Posted 7 декабря, 04:47
Published 7 декабря, 04:47
Modified 7 декабря, 08:53
Updated 7 декабря, 08:53
В эти и следующие выходные — 7-8 и 14–15 декабря — один из проездов через трамвайные пути в районе Стахановского кольца закрыт на реконструкцию. В связи с этим на четыре дня изменятся маршруты движения двух автобусов — №4 и №36, предупреждают в городском департаменте транспорта.
Автобус №4 по направлению из центра Перми поедет без заезда на остановку «Улица Стахановская». А маршрут №36 из центра последует в объезд по ул. Советской Армии. Остальные маршруты поедут с разворотом на перекрестке ул. Мира и Снайперов, не пропуская остановочные пункты.
Ранее сообщалось, что укладка трамвайных путей на ул. Мира выполнена уже на 86%. Работы по реконструкции начались прошлым летом.