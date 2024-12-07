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Posted 7 декабря, 04:47

Published 7 декабря, 04:47

Modified 7 декабря, 08:53

Updated 7 декабря, 08:53

Маршруты движения автобусов №4 и №36 изменились на выходные 7 и 8 декабря

Маршруты движения двух автобусов изменились из-за перекрытия трамвайных путей на Мира

7 декабря 2024, 04:47
Фото: Максим Кимерлинг. properm.ru.

Маршруты движения автобусов №4 и №36 изменились на выходные 7 и 8 декабря

Сюжет
Пермская езда
Остальные автобусы следуют без изменений.

В эти и следующие выходные — 7-8 и 14–15 декабря — один из проездов через трамвайные пути в районе Стахановского кольца закрыт на реконструкцию. В связи с этим на четыре дня изменятся маршруты движения двух автобусов — №4 и №36, предупреждают в городском департаменте транспорта.

Автобус №4 по направлению из центра Перми поедет без заезда на остановку «Улица Стахановская». А маршрут №36 из центра последует в объезд по ул. Советской Армии. Остальные маршруты поедут с разворотом на перекрестке ул. Мира и Снайперов, не пропуская остановочные пункты.

Фото: Telegram-канал «Пермский транспорт»

Ранее сообщалось, что укладка трамвайных путей на ул. Мира выполнена уже на 86%. Работы по реконструкции начались прошлым летом.

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#Авто#Пермская езда#Пермь#Гортранс#Автобусы#Общественный транспорт#Перекрытие#Улица мира
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