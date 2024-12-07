properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 декабря, 07:14

Published 7 декабря, 07:14

Modified 7 декабря, 07:18

Updated 7 декабря, 07:18

В Пермском округе пузырьки воздуха подо льдом реки образовали причудливые узоры

Настоящее искусство. Пузырьки воздуха причудливо застыли в толще льда Сылвы

7 декабря 2024, 07:14
Фото: Ирина Абдулманова. vk.com/permraionpress.

В Пермском округе пузырьки воздуха подо льдом реки образовали причудливые узоры

Сюжет
Пермский район
Путешественники ездят к озеру Байкал, чтобы увидеть это природное явление.

В толще льда реки Сылва в Пермском муниципальном округе застыли пузырьки воздуха. Кадрами образовавшихся рисунков поделились в пресс-службе местной администрации, фотографии сделала Ирина Абдулманова. Удивительные, созданные природой узоры, выглядят как произведение искусства.

Фото: Ирина Абдулманова

Пузырьки воздуха образуются в замерзших реках, когда со дна водоема поднимаются иловые газы. Они остаются под коркой льда и вмерзают в нее, когда толщина льда увеличивается.

Читайте также:
Противогаз в помощь. В Ботаническом саду ПГНИУ расцвел цветок с запахом гниющего мясаПожарные спасли замерзающую на пруду стаю лебедей в Пермском краеИз администрации Пермского округа уволился первый заместитель главы
#Общество#Пермь#Пермский район#Природа#Лед#Река#Сылва
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика