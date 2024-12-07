Настоящее искусство. Пузырьки воздуха причудливо застыли в толще льда Сылвы

Posted 7 декабря, 07:14
Published 7 декабря, 07:14
Modified 7 декабря, 07:18
Updated 7 декабря, 07:18
В толще льда реки Сылва в Пермском муниципальном округе застыли пузырьки воздуха. Кадрами образовавшихся рисунков поделились в пресс-службе местной администрации, фотографии сделала Ирина Абдулманова. Удивительные, созданные природой узоры, выглядят как произведение искусства.
Пузырьки воздуха образуются в замерзших реках, когда со дна водоема поднимаются иловые газы. Они остаются под коркой льда и вмерзают в нее, когда толщина льда увеличивается.