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Posted 7 декабря, 11:21

Published 7 декабря, 11:21

Modified 7 декабря, 11:23

Updated 7 декабря, 11:23

Прокуратура проверяет ДТП с трамваями, в котором пострадали семь пермяков

Прокуратура Мотовилихи проверяет ДТП с трамваями, в котором пострадали пассажиры

7 декабря 2024, 11:21
Фото: properm.ru.

Прокуратура проверяет ДТП с трамваями, в котором пострадали семь пермяков

Сюжет
Дтп
Предположительно, авария случилась по вине одного из водителей.

Прокуратура Мотовилихинского района Перми проводит проверку по факту ДТП с трамваями у цирка. По предварительной информации, оно случилось сегодня днем, 7 декабря, около 14:10. На пересечении ул. Уральская и Крупской водитель одного из трамваев столкнулся с другим, который двигался впереди.

В результате аварии люди получили травмы, их доставили в больницу для оказания медицинской помощи. В пресс-службе прокуратуры Прикамья сообщают, что надзорный орган проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров.

Ранее мэр Перми Эдуард Соснин сообщил, что семь пассажиров трамваев получили травмы легкой степени тяжести.

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#Авто#Происшествия#Дтп#Пермь#Авария#Прокуратура#Общественный транспорт#Трамваи
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