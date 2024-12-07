Прокуратура Мотовилихи проверяет ДТП с трамваями, в котором пострадали пассажиры

Posted 7 декабря, 11:21
Published 7 декабря, 11:21
Modified 7 декабря, 11:23
Updated 7 декабря, 11:23
Прокуратура Мотовилихинского района Перми проводит проверку по факту ДТП с трамваями у цирка. По предварительной информации, оно случилось сегодня днем, 7 декабря, около 14:10. На пересечении ул. Уральская и Крупской водитель одного из трамваев столкнулся с другим, который двигался впереди.
В результате аварии люди получили травмы, их доставили в больницу для оказания медицинской помощи. В пресс-службе прокуратуры Прикамья сообщают, что надзорный орган проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров.
Ранее мэр Перми Эдуард Соснин сообщил, что семь пассажиров трамваев получили травмы легкой степени тяжести.