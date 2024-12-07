Прокуратура Мотовилихи проверяет ДТП с трамваями, в котором пострадали пассажиры

Прокуратура Мотовилихинского района Перми проводит проверку по факту ДТП с трамваями у цирка. По предварительной информации, оно случилось сегодня днем, 7 декабря, около 14:10. На пересечении ул. Уральская и Крупской водитель одного из трамваев столкнулся с другим, который двигался впереди.