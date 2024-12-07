Следователи выясняют обстоятельства гибели пенсионера на пожаре в Свердловском районе

Трагедия произошла вчера вечером, 6 декабря. Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю, пожар вспыхнул в одной из квартир многоквартирного дома. Предварительной причиной инцидента стало неосторожное обращение с огнем. Когда силы МЧС России ликвидировали огонь, то обнаружили тело погибшего мужчины. Ранее стало известно, что его матери, 84-летней пенсионерке, удалось выбраться из горящей квартиры.