У Пермского цирка столкнулись два трамвая, пострадали пассажиры

Posted 7 декабря, 10:06
Published 7 декабря, 10:06
Modified 7 декабря, 10:11
Updated 7 декабря, 10:11
У Пермского цирка на ул. Уральская столкнулись два трамвайных вагона. Как сообщил читатель Properm.ru, у одного из трамваев выбиты стекла с двух сторон, а на месте находятся сотрудники Госавтоинспекции, скорой помощи и пожарные. В районе Северной дамбы из-за ДТП образовалась пробка. В Telegram-канале Гортранса сообщают о задержке движения трамваев №4, 7, 8 и 11.
В пресс-службе МУП «Пермгорэлектротранс» ответили на запрос корреспондента Properm.ru, что инцидент произошел на перекрестке ул. Крупской и Уральская сегодня в 15:08. Как выяснилось, столкнулись два вагона маршрутов №7 и №8. При этом пострадало несколько пассажиров. На место оперативно выехали специалисты «Пермгорэлектротранса» для выяснения причин и оперативные службы для оказания помощи.
Properm.ru запросили в пресс-службе Минздрава Прикамья информацию о пострадавших в ДТП.