У Пермского цирка столкнулись два трамвая, пострадали пассажиры

В пресс-службе МУП «Пермгорэлектротранс» ответили на запрос корреспондента Properm.ru, что инцидент произошел на перекрестке ул. Крупской и Уральская сегодня в 15:08. Как выяснилось, столкнулись два вагона маршрутов №7 и №8. При этом пострадало несколько пассажиров. На место оперативно выехали специалисты «Пермгорэлектротранса» для выяснения причин и оперативные службы для оказания помощи.