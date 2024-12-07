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Posted 7 декабря, 10:06

Published 7 декабря, 10:06

Modified 7 декабря, 10:11

Updated 7 декабря, 10:11

Днем 7 декабря у цирка в Перми столкнулись трамваи и пострадали люди

У Пермского цирка столкнулись два трамвая, пострадали пассажиры

7 декабря 2024, 10:06
Фото: properm.ru.

Днем 7 декабря у цирка в Перми столкнулись трамваи и пострадали люди

Сюжет
Пермская езда
На Северной дамбе образовалась пробка, на месте работают экстренные службы.

У Пермского цирка на ул. Уральская столкнулись два трамвайных вагона. Как сообщил читатель Properm.ru, у одного из трамваев выбиты стекла с двух сторон, а на месте находятся сотрудники Госавтоинспекции, скорой помощи и пожарные. В районе Северной дамбы из-за ДТП образовалась пробка. В Telegram-канале Гортранса сообщают о задержке движения трамваев №4, 7, 8 и 11.

В пресс-службе МУП «Пермгорэлектротранс» ответили на запрос корреспондента Properm.ru, что инцидент произошел на перекрестке ул. Крупской и Уральская сегодня в 15:08. Как выяснилось, столкнулись два вагона маршрутов №7 и №8. При этом пострадало несколько пассажиров. На место оперативно выехали специалисты «Пермгорэлектротранса» для выяснения причин и оперативные службы для оказания помощи.

Properm.ru запросили в пресс-службе Минздрава Прикамья информацию о пострадавших в ДТП.

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#Происшествия#Пермская езда#Дтп#Пермь#Гортранс#Общественный транспорт#Трамваи
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