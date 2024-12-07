В Нытвенском ДК простятся с погибшим на СВО старшим сержантом

На СВО погиб житель Нытвы Владимир Глухов. Ему было присвоено звание старшего сержанта гвардии, мужчина служил старшим механиком-водителем танкового взвода. В пресс-службе администрации муниципалитета сообщают, что Владимир погиб 15 августа этого года. О гражданской жизни Глухова чиновники не рассказывают.