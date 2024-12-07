В Нытвенском ДК простятся с погибшим на СВО старшим сержантом

Posted 7 декабря, 13:45
Published 7 декабря, 13:45
Modified 7 декабря, 13:45
Updated 7 декабря, 13:45
На СВО погиб житель Нытвы Владимир Глухов. Ему было присвоено звание старшего сержанта гвардии, мужчина служил старшим механиком-водителем танкового взвода. В пресс-службе администрации муниципалитета сообщают, что Владимир погиб 15 августа этого года. О гражданской жизни Глухова чиновники не рассказывают.
Завтра, 8 декабря, в Нытве простятся с военнослужащим. Церемония начнется в 10:00 в Доме культуры (проспект Металлургов, 1а), а гражданская панихида состоится в 11:00.
СВО началась 24 февраля 2022 года. Осенью того же года была проведена частичная мобилизация населения.