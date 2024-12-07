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Posted 7 декабря, 13:45

Published 7 декабря, 13:45

Modified 7 декабря, 13:45

Updated 7 декабря, 13:45

В Нытве простятся с погибшим на СВО старшим сержантом Владимиром Глуховым

В Нытвенском ДК простятся с погибшим на СВО старшим сержантом

7 декабря 2024, 13:45
Фото: пресс-служба администрации Нытвенского городского округа.

В Нытве простятся с погибшим на СВО старшим сержантом Владимиром Глуховым

Сюжет
Военная операция на Украине
Церемония состоится завтра.

На СВО погиб житель Нытвы Владимир Глухов. Ему было присвоено звание старшего сержанта гвардии, мужчина служил старшим механиком-водителем танкового взвода. В пресс-службе администрации муниципалитета сообщают, что Владимир погиб 15 августа этого года. О гражданской жизни Глухова чиновники не рассказывают.

Завтра, 8 декабря, в Нытве простятся с военнослужащим. Церемония начнется в 10:00 в Доме культуры (проспект Металлургов, 1а), а гражданская панихида состоится в 11:00.

СВО началась 24 февраля 2022 года. Осенью того же года была проведена частичная мобилизация населения.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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