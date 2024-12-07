В Перми число пострадавших в ДТП с трамваями у цирка выросло до 19 человек

В результате аварии три женщины находятся в состоянии средней степени тяжести. Они госпитализированы в городские больницы. Еще 16 человек осмотрены сотрудниками скорой помощи, им оказана необходимая медицинская помощь (13 из них отправлены на амбулаторное лечение, трое отказались от госпитализации). В том числе, после осмотра в больнице на амбулаторное лечение отправлены два ребенка.