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Posted 7 декабря, 12:49

Published 7 декабря, 12:49

Modified 7 декабря, 12:53

Updated 7 декабря, 12:53

Число пострадавших в ДТП с трамваями у цирка увеличилось до 19 человек

В Перми число пострадавших в ДТП с трамваями у цирка выросло до 19 человек

7 декабря 2024, 12:49
Фото: пресс-служба МЧС России.

Число пострадавших в ДТП с трамваями у цирка увеличилось до 19 человек

Сюжет
Дтп
Сначала сообщалось о семи пострадавших.

Количество пострадавших в ДТП с двумя трамваями у Пермского цирка увеличилось до 19 человек. Уточненные данные по запросу Properm.ru предоставила пресс-служба Минздрава Прикамья.

В результате аварии три женщины находятся в состоянии средней степени тяжести. Они госпитализированы в городские больницы. Еще 16 человек осмотрены сотрудниками скорой помощи, им оказана необходимая медицинская помощь (13 из них отправлены на амбулаторное лечение, трое отказались от госпитализации). В том числе, после осмотра в больнице на амбулаторное лечение отправлены два ребенка.

Несколько часов назад было известно только о семи пострадавших в ДТП, их состояние оценивали как легкое. Авария произошла на пересечении улиц Уральская и Крупской сегодня около 14:10. Следователи СУ СК России по Пермскому краю и прокуратура Мотовилихинского района проводят проверку. Движение трамваев на участке восстановили только в 17:44, сообщили в дептрансе.

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#Происшествия#Дтп#Пермь#Минздрав#Общественный транспорт#Трамваи
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