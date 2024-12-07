В пермском театре огня показали кораблесипед и рассказали, зачем его создали

Posted 7 декабря, 05:14
Published 7 декабря, 05:14
Modified 7 декабря, 05:16
Updated 7 декабря, 05:16
В пермском театре огня «Игры пламени» изобрели новое транспортное средство — кораблесипед. «Уповаем, что нашей яхте не придется осваивать навыки ледокола», — шутит руководство учреждения в группе «ВКонтакте».
Кораблесипед создан для спектакля-променада, ведь с его высоты удобно общаться с пешеходами. А чтобы его было лучше видно зрителям, конструкцию подняли на 1,5 м высоты обычного велосипеда, рассказала руководитель театра Мария Кадникова интернет-газете «Текст». Спектакли в пиратской тематике театр огня еще не ставил, поэтому артисты решили поэкспериментировать и оформить транспортное средство в виде корабля.
Диковинку можно будет увидеть во время выступления артистов в поселке Ильинский уже сегодня, 7 декабря.