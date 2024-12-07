В Верещагинском округе простятся с участником СВО, погибшим в ДНР

Posted 7 декабря, 09:10
Published 7 декабря, 09:10
Modified 7 декабря, 09:10
Updated 7 декабря, 09:10
В Верещагинском городском округе простятся с 63-летним участником СВО. Младший сержант, командир огнеметного отделения мотострелковой роты штурмового отряда Владимир Истомин погиб 24 сентября в селе Парасковиевка Донецкой Народной Республики.
В пресс-службе администрации муниципалитета сообщают, что Владимир родился в поселке Зюкайка 16 мая 1961 года. После окончания Аникинской школы он отучился на слесаря по ремонту автомобилей, а затем служил водителем по призыву. Мужчина работал в нефтяной сфере в совхозе «Первомайский».
Прощальная церемония состоится в понедельник, 9 декабря, в 11:00 во Дворце досуга города Верещагино. В 11:30 проведут траурный митинг, в 12:00 — отпевание в Храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская». В 13:30 также состоится прощание около фельдшерско-акушерского пункта в деревне Аникино.