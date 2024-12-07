В Верещагинском округе простятся с участником СВО, погибшим в ДНР

В пресс-службе администрации муниципалитета сообщают, что Владимир родился в поселке Зюкайка 16 мая 1961 года. После окончания Аникинской школы он отучился на слесаря по ремонту автомобилей, а затем служил водителем по призыву. Мужчина работал в нефтяной сфере в совхозе «Первомайский».