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Posted 7 декабря, 09:10

Published 7 декабря, 09:10

Modified 7 декабря, 09:10

Updated 7 декабря, 09:10

В Верещагинском округе пройдет прощание с 63-летним участником СВО Истоминым

В Верещагинском округе простятся с участником СВО, погибшим в ДНР

7 декабря 2024, 09:10
Фото: 1MI; пресс-служба администрации Верещагинского городского округа.

В Верещагинском округе пройдет прощание с 63-летним участником СВО Истоминым

Сюжет
Военная операция на Украине
СВО длится с 24 февраля 2022 года.

В Верещагинском городском округе простятся с 63-летним участником СВО. Младший сержант, командир огнеметного отделения мотострелковой роты штурмового отряда Владимир Истомин погиб 24 сентября в селе Парасковиевка Донецкой Народной Республики.

В пресс-службе администрации муниципалитета сообщают, что Владимир родился в поселке Зюкайка 16 мая 1961 года. После окончания Аникинской школы он отучился на слесаря по ремонту автомобилей, а затем служил водителем по призыву. Мужчина работал в нефтяной сфере в совхозе «Первомайский».

Прощальная церемония состоится в понедельник, 9 декабря, в 11:00 во Дворце досуга города Верещагино. В 11:30 проведут траурный митинг, в 12:00 — отпевание в Храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская». В 13:30 также состоится прощание около фельдшерско-акушерского пункта в деревне Аникино.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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