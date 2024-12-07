Власти Перми предлагают на 2,7 млн увеличить расходы на выплаты увольняющимся

Posted 7 декабря, 06:24
Published 7 декабря, 06:24
Modified 7 декабря, 06:28
Updated 7 декабря, 06:28
Власти Перми предложили в 2024 году на 2,7 млн рублей увеличить расходы на компенсационные выплаты для увольняющихся руководителей функциональных и территориальных органов, а также функциональных подразделений администрации города. Соответствующая инициатива отражена в пояснительной записке к поправкам в бюджет Перми на 2024–2026 годы.
В пресс-службе мэрии рассказали нашим коллегам из «Ъ-Прикамье», что дополнительные расходы связаны с «оптимизацией численности кадрового состава». Запланированных на выплаты при увольнении средств не хватило, поэтому чиновники решили их перераспределить. В администрации подчеркнули, что все выплаты производятся в соответствии с Трудовым кодексом РФ, в том числе и компенсация за не использованный в прошлые периоды отпуск. Пермская городская дума планирует рассмотреть поправки на пленарном заседании в декабре.
В прошлом году ряд полномочий перераспределили с городского уровня на краевой. После этого администрация Перми сократила часть сотрудников. Сообщалось, что общее число сокращенных ставок может составить 500 единиц, однако неизвестно, сколько всего их убрали.