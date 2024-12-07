Власти Перми предлагают на 2,7 млн увеличить расходы на выплаты увольняющимся

В пресс-службе мэрии рассказали нашим коллегам из «Ъ-Прикамье», что дополнительные расходы связаны с «оптимизацией численности кадрового состава». Запланированных на выплаты при увольнении средств не хватило, поэтому чиновники решили их перераспределить. В администрации подчеркнули, что все выплаты производятся в соответствии с Трудовым кодексом РФ, в том числе и компенсация за не использованный в прошлые периоды отпуск. Пермская городская дума планирует рассмотреть поправки на пленарном заседании в декабре.