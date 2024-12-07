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Posted 7 декабря, 06:24

Published 7 декабря, 06:24

Modified 7 декабря, 06:28

Updated 7 декабря, 06:28

Мэрия Перми предложила на 2,7 млн увеличить расходы на выплаты увольняющимся

Власти Перми предлагают на 2,7 млн увеличить расходы на выплаты увольняющимся

7 декабря 2024, 06:24
Фото: Максим Кимерлинг. properm.ru.

Мэрия Перми предложила на 2,7 млн увеличить расходы на выплаты увольняющимся

Сюжет
Слуги народа
Средства направят на компенсации сотрудникам мэрии, покидающим свои должности.

Власти Перми предложили в 2024 году на 2,7 млн рублей увеличить расходы на компенсационные выплаты для увольняющихся руководителей функциональных и территориальных органов, а также функциональных подразделений администрации города. Соответствующая инициатива отражена в пояснительной записке к поправкам в бюджет Перми на 2024–2026 годы.

В пресс-службе мэрии рассказали нашим коллегам из «Ъ-Прикамье», что дополнительные расходы связаны с «оптимизацией численности кадрового состава». Запланированных на выплаты при увольнении средств не хватило, поэтому чиновники решили их перераспределить. В администрации подчеркнули, что все выплаты производятся в соответствии с Трудовым кодексом РФ, в том числе и компенсация за не использованный в прошлые периоды отпуск. Пермская городская дума планирует рассмотреть поправки на пленарном заседании в декабре.

В прошлом году ряд полномочий перераспределили с городского уровня на краевой. После этого администрация Перми сократила часть сотрудников. Сообщалось, что общее число сокращенных ставок может составить 500 единиц, однако неизвестно, сколько всего их убрали.

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#Общество#Пермь#Слуги народа#Администрация Перми#Пермская городская дума
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