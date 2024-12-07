Водитель одного из попавших в ДТП у Пермского цирка трамваев мог уснуть

Posted 7 декабря, 11:51
Published 7 декабря, 11:51
Modified 7 декабря, 11:54
Updated 7 декабря, 11:54
В Перми следователи территориального следственного отдела организовали и проводят процессуальную проверку по факту ДТП с трамваями в Мотовилихинском районе. Такое поручение им дал руководитель СУ СК России по Пермскому краю Денис Головкин.
Предварительно установлено, что водитель одного из трамваев уснув, допустил столкновение с другим, который двигался впереди. Среди пострадавших есть дети, сообщает пресс-служба следственного управления. Всем им оказывается квалифицированная медицинская помощь, люди получили травмы легкой степени тяжести. Количество пострадавших уточняется.
Следователи осматривают место аварии, изымают предметы, имеющие значение для проверки. Правоохранители назначают необходимые судебные экспертизы, проводят опрос очевидцев и другие мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося.
В пресс-службе МЧС России опубликовали кадры с места ДТП и рассказали, что в числе травмированных — пожилая женщина. Спасатели МЧС вынесли ее из салона на руках и передали врачам, а также помогли эвакуироваться другим пострадавшим.
ДТП с трамваями на пересечении ул. Уральская и Крупской случилось около 14:10 сегодня, 7 декабря. В салонах транспортных средств от столкновения вылетели стекла. Мэр города Эдуард Соснин сообщил о семи пострадавших.