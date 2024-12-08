Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о столкновении трамваев в Перми

Posted 8 декабря, 05:31
Published 8 декабря, 05:31
Modified 8 декабря, 05:33
Updated 8 декабря, 05:33
Следственный комитет проводит проверку аварии с трамваями у Цирка в Перми, потому что в аварии пострадали, по последним данным 19 человек.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад.
Три женщины оказались в больнице, 13 взрослых и двое детей отправлены на амбулаторное лечение. ДТП произошло днем в субботу, 7 декабря. Причины аварии устанавливаются.