Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о столкновении трамваев в Перми

Председатель СК России распорядился представить ему доклад о происшествии

Как сообщает следственный комитет РФ в своем тг-канале, председатель СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием трамваев в Пермском крае и представить ему доклад об этом.

Следственный комитет проводит проверку аварии с трамваями у Цирка в Перми, потому что в аварии пострадали, по последним данным 19 человек. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад.



Три женщины оказались в больнице, 13 взрослых и двое детей отправлены на амбулаторное лечение. ДТП произошло днем в субботу, 7 декабря. Причины аварии устанавливаются.