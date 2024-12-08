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Posted 8 декабря, 05:31

Published 8 декабря, 05:31

Modified 8 декабря, 05:33

Updated 8 декабря, 05:33

Председатель СК России распорядился представить ему доклад о происшествии

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о столкновении трамваев в Перми

8 декабря 2024, 05:31
Фото: пресс-служба МЧС по Пермскому краю.

Председатель СК России распорядился представить ему доклад о происшествии

Как сообщает следственный комитет РФ в своем тг-канале, председатель СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием трамваев в Пермском крае и представить ему доклад об этом.

Следственный комитет проводит проверку аварии с трамваями у Цирка в Перми, потому что в аварии пострадали, по последним данным 19 человек.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад.

Три женщины оказались в больнице, 13 взрослых и двое детей отправлены на амбулаторное лечение. ДТП произошло днем в субботу, 7 декабря. Причины аварии устанавливаются.

#Александр Бастрыкин
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