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Posted 8 декабря, 13:57

Published 8 декабря, 13:57

Modified 8 декабря, 14:00

Updated 8 декабря, 14:00

Александру Бастрыкину доложат о деле про девочку, в которой врачи забыли катетер

Александру Бастрыкину доложат о деле про девочку, в которой врачи забыли катетер

8 декабря 2024, 13:57
Сегодня на НТВ в проекте «Человек в праве» вышел сюжет про девочку из Перми — в её теле врачи оставили катетер. Примерно 15-сантиметровая силиконовая трубка «гуляет» по организму ребенка, угрожая попасть в сердце или легкие.

Председателю СК России будет представлен доклад по доводам, озвученным в программе федерального телеканала о происшествии с ребенком в Пермском крае.

Малышка родилась недоношенной, и в ходе медицинских манипуляций, ей поставили катетер, но на 2 день ее жизни он оторвался, и с тех пор «живет» в теле девочки.

Следственный комитет возбудил и расследует уголовное дело по признакам преступления — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе расследования уголовного дела. Его результаты поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.

#Пермский край#Ск рф#Нтв#Девочка#Александр Бастрыкин#Денис Головкин#Врачеьная ошибка
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