Александру Бастрыкину доложат о деле про девочку, в которой врачи забыли катетер

Posted 8 декабря, 13:57
Published 8 декабря, 13:57
Modified 8 декабря, 14:00
Updated 8 декабря, 14:00
Председателю СК России будет представлен доклад по доводам, озвученным в программе федерального телеканала о происшествии с ребенком в Пермском крае.
Малышка родилась недоношенной, и в ходе медицинских манипуляций, ей поставили катетер, но на 2 день ее жизни он оторвался, и с тех пор «живет» в теле девочки.
Следственный комитет возбудил и расследует уголовное дело по признакам преступления — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе расследования уголовного дела. Его результаты поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.