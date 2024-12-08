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Posted 8 декабря, 08:17

Published 8 декабря, 08:17

Modified 8 декабря, 08:19

Updated 8 декабря, 08:19

Больше ста сирот уже нашли Деда Мороза, который исполнит их желания

Больше ста сирот уже нашли Деда Мороза, который исполнит их желания

8 декабря 2024, 08:17
Фото: Изображение Midjourney.
Еще больше ста детей из приютов ждут, когда и их письма прочитает Дед Мороз, а стать им может любой. Фонд «Дедморозим» проводит традиционную и самую известную в Пермском крае новогоднюю благотворительную акцию.

Дети всей страны пишут письма Деду Морозу. Фонд «Дедморозим» собирает письма сирот из приютов, центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также из больниц, где дети встретят Новый, 2025 год.
Любой человек может выбрать на сайте «Дедморозим» письмо любого ребенка — и стать Дедом Морозом, осуществить детскую мечту. Координаторы фонда развезут все подарки по местам назначения, и каждый из детей получит то, что просил: музыкальную колонку, машинку, куклу, кроссовки и, конечно, веру в новогоднее чудо.

Фото: с сайта Дедморозим


Многие письма написаны воспитателями, потому что дети не могут самостоятельно писать в силу возраста или диагноза. Многие написаны самими детьми. Уже больше ста новогодних желаний реализованы. Еще больше ста ждут своей очереди.

#Сироты#Новогодние желания#Стать дедом морозом#Оставшиеся без попечения родителей
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