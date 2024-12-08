Больше ста сирот уже нашли Деда Мороза, который исполнит их желания

Дети всей страны пишут письма Деду Морозу. Фонд «Дедморозим» собирает письма сирот из приютов, центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также из больниц, где дети встретят Новый, 2025 год.

Любой человек может выбрать на сайте «Дедморозим» письмо любого ребенка — и стать Дедом Морозом, осуществить детскую мечту. Координаторы фонда развезут все подарки по местам назначения, и каждый из детей получит то, что просил: музыкальную колонку, машинку, куклу, кроссовки и, конечно, веру в новогоднее чудо.