Хедлайнером Семейного форума в Перми станет певица ASAMMUELL

Как стало известно Properm.ru, на Семейном форуме в Перми жителей и гостей города ждут мастер-классы, лекции, панельные дискуссии, встречи с олимпийскими чемпионами и пермскими писателями, а также новогодний квиз и небольшой концерт ASAMMUELL.

13 и 14 декабря в Перми состоится Семейный форум. На серьезную программу, которая состоится 13 декабря, надо регистрироваться. Предполагаются мероприятия для взрослых: дискуссии, доклады, лекции. А 14 декабря в «Пермь Экспо» ждут семьи с детьми. В программе 14 декабря: открытая встреча со спортсменами-олимпийцами «Семья — первая команда»: чемпионом Олимпийских игр по прыжкам в воду Ильей Захаровым с семьей; бобслеистом, членом национальной сборной команды на двух Олимпиадах Сергеем Голубевым; чемпионкой Олимпийских игр по баскетболу Ольгой Антиповой. В интерактивной зоне можно будет поиграть в баскетбольный тир; корнхол; панна-футбол и даже сдать нормативы ГТО. На площадке ЗОЖ расскажут про навыки оказания первой помощи, научат делать гимнастику для глаз, ухаживать за полостью рта, делать зарядку. Пермяков ждут встречи с пермскими писателями Андреем Зелениным и Эдуардом Матвеевым. Можно будет посмотреть короткометражные фильмы и обсудить их с медиапедагогами «Пермской синематики». Мастер-класс для родителей «Воспитание сердцем» и лекторий про отношения с детьми и вообще внутрисемейные отношения. Кроме того, пройдут более полутора десятков мастер-классов по созданию новогодних значков и игрушек, свечей и подсвечников, новогодних венков, расписных пряников и мешочков под чай. На Семейном форуме будет работать новогодняя почта — специальное праздничное отделение Почты России, где дети смогут написать письма Деду Морозу, а взрослые — отправить открытки родным и близким. Все новогодние отправления будут доставлены бесплатно. Финальная часть мероприятия включает в себя новогодний квиз, выступления коллективов и аниматоров, развлекательное шоу, а бумажную дискотеку и выступление лиричной тин-поп звезды ASAMMUEL. Певица стала известна благодаря песням «Клуб разбитых сердец», «Сердце не игрушка», «Хорошая» и многим другим. Читайте также: «Кроме праздников, не случилось ничего». Подводим итоги Года семьи в Прикамье