Хедлайнером Семейного форума в Перми станет певица ASAMMUELL

Posted 8 декабря, 04:40
Published 8 декабря, 04:40
Modified 8 декабря, 04:54
Updated 8 декабря, 04:54
13 и 14 декабря в Перми состоится Семейный форум. На серьезную программу, которая состоится 13 декабря, надо регистрироваться. Предполагаются мероприятия для взрослых: дискуссии, доклады, лекции.
А 14 декабря в «Пермь Экспо» ждут семьи с детьми.
В программе 14 декабря: открытая встреча со спортсменами-олимпийцами «Семья — первая команда»: чемпионом Олимпийских игр по прыжкам в воду Ильей Захаровым с семьей; бобслеистом, членом национальной сборной команды на двух Олимпиадах Сергеем Голубевым; чемпионкой Олимпийских игр по баскетболу Ольгой Антиповой.
В интерактивной зоне можно будет поиграть в баскетбольный тир; корнхол; панна-футбол и даже сдать нормативы ГТО.
На площадке ЗОЖ расскажут про навыки оказания первой помощи, научат делать гимнастику для глаз, ухаживать за полостью рта, делать зарядку.
Пермяков ждут встречи с пермскими писателями Андреем Зелениным и Эдуардом Матвеевым.
Можно будет посмотреть короткометражные фильмы и обсудить их с медиапедагогами «Пермской синематики».
Мастер-класс для родителей «Воспитание сердцем» и лекторий про отношения с детьми и вообще внутрисемейные отношения.
Кроме того, пройдут более полутора десятков мастер-классов по созданию новогодних значков и игрушек, свечей и подсвечников, новогодних венков, расписных пряников и мешочков под чай.
На Семейном форуме будет работать новогодняя почта — специальное праздничное отделение Почты России, где дети смогут написать письма Деду Морозу, а взрослые — отправить открытки родным и близким. Все новогодние отправления будут доставлены бесплатно.
Финальная часть мероприятия включает в себя новогодний квиз, выступления коллективов и аниматоров, развлекательное шоу, а бумажную дискотеку и выступление лиричной тин-поп звезды ASAMMUEL. Певица стала известна благодаря песням «Клуб разбитых сердец», «Сердце не игрушка», «Хорошая» и многим другим.