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Posted 8 декабря, 04:40

Published 8 декабря, 04:40

Modified 8 декабря, 04:54

Updated 8 декабря, 04:54

Хедлайнером Семейного форума в Перми станет певица ASAMMUELL

Хедлайнером Семейного форума в Перми станет певица ASAMMUELL

8 декабря 2024, 04:40
Фото: со страницы ASAMMUELL в социальной сети.
Как стало известно Properm.ru, на Семейном форуме в Перми жителей и гостей города ждут мастер-классы, лекции, панельные дискуссии, встречи с олимпийскими чемпионами и пермскими писателями, а также новогодний квиз и небольшой концерт ASAMMUELL.

13 и 14 декабря в Перми состоится Семейный форум. На серьезную программу, которая состоится 13 декабря, надо регистрироваться. Предполагаются мероприятия для взрослых: дискуссии, доклады, лекции.

А 14 декабря в «Пермь Экспо» ждут семьи с детьми.

В программе 14 декабря: открытая встреча со спортсменами-олимпийцами «Семья — первая команда»: чемпионом Олимпийских игр по прыжкам в воду Ильей Захаровым с семьей; бобслеистом, членом национальной сборной команды на двух Олимпиадах Сергеем Голубевым; чемпионкой Олимпийских игр по баскетболу Ольгой Антиповой.

В интерактивной зоне можно будет поиграть в баскетбольный тир; корнхол; панна-футбол и даже сдать нормативы ГТО.

На площадке ЗОЖ расскажут про навыки оказания первой помощи, научат делать гимнастику для глаз, ухаживать за полостью рта, делать зарядку.

Пермяков ждут встречи с пермскими писателями Андреем Зелениным и Эдуардом Матвеевым.

Можно будет посмотреть короткометражные фильмы и обсудить их с медиапедагогами «Пермской синематики».

Мастер-класс для родителей «Воспитание сердцем» и лекторий про отношения с детьми и вообще внутрисемейные отношения.

Кроме того, пройдут более полутора десятков мастер-классов по созданию новогодних значков и игрушек, свечей и подсвечников, новогодних венков, расписных пряников и мешочков под чай.

На Семейном форуме будет работать новогодняя почта — специальное праздничное отделение Почты России, где дети смогут написать письма Деду Морозу, а взрослые — отправить открытки родным и близким. Все новогодние отправления будут доставлены бесплатно.

Финальная часть мероприятия включает в себя новогодний квиз, выступления коллективов и аниматоров, развлекательное шоу, а бумажную дискотеку и выступление лиричной тин-поп звезды ASAMMUEL. Певица стала известна благодаря песням «Клуб разбитых сердец», «Сердце не игрушка», «Хорошая» и многим другим.

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