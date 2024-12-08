Информация о жестоком обращении с ребенком в Кировском районе Перми не подтвердилась

Posted 8 декабря, 10:59
Published 8 декабря, 10:59
Modified 8 декабря, 13:19
Updated 8 декабря, 13:19
Сотрудники отдела полиции № 3 (по обслуживанию Кировского района) Управления МВД России по Перми зарегистрировали материал по публикациям в соцсетях и СМИ.
Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних провели проверку — сходили к женщине с ребёнком домой. Выяснилось, что фото из публикации были сделаны более двух лет назад.
В настоящее время жилищно-бытовые условия соответствуют нормам. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Проверка продолжается.
Как сообщили Properm.ru в Министерстве труда и социального развития по Пермскому краю, женщина работает в детском саду, ребенок ходит в детский сад. Во время проверки полицией, она находилась в трезвом состоянии. На учёте в органах опеки не состоит, нуждаемость не выявлена.
Фотографии старые, ранее брала собак на передержку.
Завтра, 9 декабря, специалисты Территориального управления с субъектами правоохранительных органов выйдут с проверкой, посмотрят на условия жизни семьи комплексно.