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Posted 8 декабря, 10:59

Published 8 декабря, 10:59

Modified 8 декабря, 13:19

Updated 8 декабря, 13:19

Информация о жестоком обращении с ребенком в Кировском районе Перми не подтвердилась

Информация о жестоком обращении с ребенком в Кировском районе Перми не подтвердилась

8 декабря 2024, 10:59
Фото: из группы Подслушано Закамск.
Сотрудники полиции Перми и представители Министерства труда и социального развития по Пермскому краю провели проверку по сообщениям в социальных сетях и СМИ. По данным на сегодняшний день — у ребенка всё хорошо.

Сотрудники отдела полиции № 3 (по обслуживанию Кировского района) Управления МВД России по Перми зарегистрировали материал по публикациям в соцсетях и СМИ.

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних провели проверку — сходили к женщине с ребёнком домой. Выяснилось, что фото из публикации были сделаны более двух лет назад.

В настоящее время жилищно-бытовые условия соответствуют нормам. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Проверка продолжается.

Как сообщили Properm.ru в Министерстве труда и социального развития по Пермскому краю, женщина работает в детском саду, ребенок ходит в детский сад. Во время проверки полицией, она находилась в трезвом состоянии. На учёте в органах опеки не состоит, нуждаемость не выявлена.
Фотографии старые, ранее брала собак на передержку.
Завтра, 9 декабря, специалисты Территориального управления с субъектами правоохранительных органов выйдут с проверкой, посмотрят на условия жизни семьи комплексно.

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