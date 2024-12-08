Информация о жестоком обращении с ребенком в Кировском районе Перми не подтвердилась

Как сообщили Properm.ru в Министерстве труда и социального развития по Пермскому краю, женщина работает в детском саду, ребенок ходит в детский сад. Во время проверки полицией, она находилась в трезвом состоянии. На учёте в органах опеки не состоит, нуждаемость не выявлена.

Фотографии старые, ранее брала собак на передержку.

Завтра, 9 декабря, специалисты Территориального управления с субъектами правоохранительных органов выйдут с проверкой, посмотрят на условия жизни семьи комплексно.