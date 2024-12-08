МЧС поделились видеокадрами с места ДТП трамваев в Перми

Posted 8 декабря, 06:14
Published 8 декабря, 06:14
Modified 8 декабря, 06:16
Updated 8 декабря, 06:16
Спасатели МЧС России эвакуировали пострадавших, их оказалось 19 человек. Одну из наиболее тяжело раненых, пожилую женщину, вынесли на руках и передали врачам скорой помощи. Всех пассажиров трамваев осмотрели врачи. На месте работали 10 специалистов и 3 единицы техники МЧС России.
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о столкновении трамваев и представить ему доклад о происшествии.
Напомним, пострадали 19 человек, из них 3 женщины оказались в больнице, 13 взрослых и двое детей отправлены на амбулаторное лечение. ДТП произошло днем в субботу, 7 декабря. Причины аварии устанавливаются.