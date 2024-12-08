properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 декабря, 06:14

Published 8 декабря, 06:14

Modified 8 декабря, 06:16

Updated 8 декабря, 06:16

МЧС поделились видеокадрами с места ДТП трамваев в Перми

МЧС поделились видеокадрами с места ДТП трамваев в Перми

8 декабря 2024, 06:14
Фото: пресс-служба МЧС по Пермскому краю.
Пресс-служба МЧС по Пермскому краю поделилась видео с места происшествия — аварии у Цирка, в которой пострадали 19 человек.

Спасатели МЧС России эвакуировали пострадавших, их оказалось 19 человек. Одну из наиболее тяжело раненых, пожилую женщину, вынесли на руках и передали врачам скорой помощи. Всех пассажиров трамваев осмотрели врачи. На месте работали 10 специалистов и 3 единицы техники МЧС России.

Видео: пресс-служба МЧС по Пермскому краю.

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о столкновении трамваев и представить ему доклад о происшествии.

Напомним, пострадали 19 человек, из них 3 женщины оказались в больнице, 13 взрослых и двое детей отправлены на амбулаторное лечение. ДТП произошло днем в субботу, 7 декабря. Причины аварии устанавливаются.

#Видео#Мчс#Авария#Трамваи#Следком
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика