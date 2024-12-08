МЧС поделились видеокадрами с места ДТП трамваев в Перми

Спасатели МЧС России эвакуировали пострадавших, их оказалось 19 человек. Одну из наиболее тяжело раненых, пожилую женщину, вынесли на руках и передали врачам скорой помощи. Всех пассажиров трамваев осмотрели врачи. На месте работали 10 специалистов и 3 единицы техники МЧС России.