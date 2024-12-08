МИД России с крайней озабоченностью следит за ситуацией в Сирии

Posted 8 декабря, 12:39
Published 8 декабря, 12:39
Modified 8 декабря, 12:41
Updated 8 декабря, 12:41
МИД России обратился ко всем вовлеченным сторонам с убедительным призывом отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путем.
МИД подчеркивает, что Российская Федерация находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции.
«Призываем к уважению мнений всех этноконфессиональных сил сирийского общества, поддерживаем усилия по налаживанию инклюзивного политического процесса, основанного на единогласно принятой Советом Безопасности ООН резолюции 2254. Рассчитываем, что эти подходы будут учитываться ООН и всеми заинтересованными игроками, в том числе в контексте реализации инициативы спецпредставителя Генсекретаря ООН по Сирии Г. Педерсена по безотлагательной организации межсирийских инклюзивных переговоров в Женеве», — говорится в сообщении.
Кроме того, в МИД заверили, что предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности наших граждан, находящихся в Сирии. Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьезной угрозы их безопасности нет.