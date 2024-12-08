МИД России с крайней озабоченностью следит за ситуацией в Сирии

Кроме того, в МИД заверили, что предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности наших граждан, находящихся в Сирии. Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьезной угрозы их безопасности нет.