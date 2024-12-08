«Неизбежное последствие слепой веры», — Антон Любич об увольнениях в «Самолёте»

Posted 8 декабря, 11:45
Published 8 декабря, 11:45
Modified 8 декабря, 13:09
Updated 8 декабря, 13:09
Увольнения в компании «Самолёт» (крупный игрок на рынке недвижимости, застройщик, который реализует проекты в 13 регионах страны) связывают со сложной ситуацией на рынке недвижимости в целом. Официальных комментариев от компании «Самолет» на сайте и в соцсетях нет, одному из изданий в пресс-службе пояснили, что речь идет не о массовых увольнениях, а о об «оптимизации и перефокусировке» работы.
Экономист Антон Любич в своем блоге назвал происходящее «неизбежным последствием слепой веры в то, что производство цемента как-то магическим образом развивает всю экономику сразу». Он добавил, что по-человечески людей, конечно, жаль. Но сейчас нет такого обеспеченного платёжеспособного спроса на недвижимость, который искусственно поддерживался. «Понять нужно две вещи. Первая — станцию проехали, теперь нужно исходить из новой реальности, где кризис текущей структуры экономики неизбежен. Вторая — если не рефлексировать и не уяснять для себя, что пошло не так, то на грабли наступим снова», — отметил Антон Любич.
На Properm.ru недавно вышла аналитическая публикация, посвященная изменениям цены на недвижимость в Пермском крае. Вопреки ожиданиям падения цены после отмены льготной ипотеки — цены еще немного подросли. Что снизилось и снизится еще — так это уровень предложения. Для Пермского края, где не очень много строят, это не самая радостная перспектива.
По соглашению с краевыми властями «Самолет» должен построить в Прикамье 1 млн кв. м до 2040 года.
UPD: По данным пресс-службы компании «Самолёт», сейчас количество сотрудников выше относительно штата прошлого года. В 2024 году они «фокусируются на повышении производительности и эффективности, внедряют пул инициатив по автоматизации и повышению эффективности процессов, новые подходы и KPI. Успешные инициативы масштабируют, от неэффективных отказываются».
Количество проектов, по данным пресс-службы, выросло с 30 в 2023 до 58 в 2024 году. В следующем году планируют их увеличение. «Это значит, что мы продолжим нанимать», — заверили в компании.