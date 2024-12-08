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Posted 8 декабря, 11:45

Published 8 декабря, 11:45

Modified 8 декабря, 13:09

Updated 8 декабря, 13:09

Эксперты комментируют информацию об увольнениях в «Самолёте»

«Неизбежное последствие слепой веры», — Антон Любич об увольнениях в «Самолёте»

8 декабря 2024, 11:45
Фото: 1MI.

Эксперты комментируют информацию об увольнениях в «Самолёте»

Как сообщают федеральные СМИ и телеграм-каналы, из компании-застройщика «Самолёт» увольняются сотрудники. Цифры называют порядочные — якобы больше тысячи специалистов покинут компанию до конца года.

Увольнения в компании «Самолёт» (крупный игрок на рынке недвижимости, застройщик, который реализует проекты в 13 регионах страны) связывают со сложной ситуацией на рынке недвижимости в целом. Официальных комментариев от компании «Самолет» на сайте и в соцсетях нет, одному из изданий в пресс-службе пояснили, что речь идет не о массовых увольнениях, а о об «оптимизации и перефокусировке» работы.

Экономист Антон Любич в своем блоге назвал происходящее «неизбежным последствием слепой веры в то, что производство цемента как-то магическим образом развивает всю экономику сразу». Он добавил, что по-человечески людей, конечно, жаль. Но сейчас нет такого обеспеченного платёжеспособного спроса на недвижимость, который искусственно поддерживался. «Понять нужно две вещи. Первая — станцию проехали, теперь нужно исходить из новой реальности, где кризис текущей структуры экономики неизбежен. Вторая — если не рефлексировать и не уяснять для себя, что пошло не так, то на грабли наступим снова», — отметил Антон Любич.

На Properm.ru недавно вышла аналитическая публикация, посвященная изменениям цены на недвижимость в Пермском крае. Вопреки ожиданиям падения цены после отмены льготной ипотеки — цены еще немного подросли. Что снизилось и снизится еще — так это уровень предложения. Для Пермского края, где не очень много строят, это не самая радостная перспектива.

По соглашению с краевыми властями «Самолет» должен построить в Прикамье 1 млн кв. м до 2040 года.

UPD: По данным пресс-службы компании «Самолёт», сейчас количество сотрудников выше относительно штата прошлого года. В 2024 году они «фокусируются на повышении производительности и эффективности, внедряют пул инициатив по автоматизации и повышению эффективности процессов, новые подходы и KPI. Успешные инициативы масштабируют, от неэффективных отказываются».
Количество проектов, по данным пресс-службы, выросло с 30 в 2023 до 58 в 2024 году. В следующем году планируют их увеличение. «Это значит, что мы продолжим нанимать», — заверили в компании.

#Недвижимость#Застройщик#Рынок недвижимости#Цена на недвижимость#Самолёт
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