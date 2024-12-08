«Неизбежное последствие слепой веры», — Антон Любич об увольнениях в «Самолёте»

Экономист Антон Любич в своем блоге назвал происходящее «неизбежным последствием слепой веры в то, что производство цемента как-то магическим образом развивает всю экономику сразу». Он добавил, что по-человечески людей, конечно, жаль. Но сейчас нет такого обеспеченного платёжеспособного спроса на недвижимость, который искусственно поддерживался. «Понять нужно две вещи. Первая — станцию проехали, теперь нужно исходить из новой реальности, где кризис текущей структуры экономики неизбежен. Вторая — если не рефлексировать и не уяснять для себя, что пошло не так, то на грабли наступим снова», — отметил Антон Любич.