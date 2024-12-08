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Posted 8 декабря, 10:20

Published 8 декабря, 10:20

Modified 8 декабря, 10:23

Updated 8 декабря, 10:23

В Добрянке замдиректора муниципального учреждения приговорен к штрафу

Пользовался казенным бензином как своим, получил 300 тыс. штрафа

8 декабря 2024, 10:20
Фото: 1MI.

В Добрянке замдиректора муниципального учреждения приговорен к штрафу

Сюжет
Добрянка
Замначальника «Управления городского хозяйства» похищал бензин и дизельное топливо, пользуясь служебными картами.

В Добрянке перед судом за присвоение вверенного имущества осужден заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Управление городского хозяйства».

Он два года, с 2021 по 2023, присваивал вверенное ему муниципальное имущество — покупал дизельное топливо и бензин по картам, оформленным для служебного пользования. Кроме того, топливную карту передал в пользование своему родственнику.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей в доход государства плюс возмещение суммы причиненного ущерба Добрянскому городскому округу.

#Добрянка
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