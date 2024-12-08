Пользовался казенным бензином как своим, получил 300 тыс. штрафа

Posted 8 декабря, 10:20
Published 8 декабря, 10:20
Modified 8 декабря, 10:23
Updated 8 декабря, 10:23
В Добрянке перед судом за присвоение вверенного имущества осужден заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Управление городского хозяйства».
Он два года, с 2021 по 2023, присваивал вверенное ему муниципальное имущество — покупал дизельное топливо и бензин по картам, оформленным для служебного пользования. Кроме того, топливную карту передал в пользование своему родственнику.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей в доход государства плюс возмещение суммы причиненного ущерба Добрянскому городскому округу.