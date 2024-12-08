«Ребенок в клетке с собакой». Пермяки просят проверить мать с 3-летним малышом

По словам авторов фото и видео, а также, вероятно, знакомых женщины, она злоупотребляет спиртными напитками, приводит домой шумные компании, и пока веселится с чужими людьми, ребенка может закрыть в клетку с собакой бойцовской породы.

На другом видео (по данным источников, видео было опубликовано в телеграм-канале самой женщины, недавно она удалила этот канал) мать курит, и сама снимает, как по дому и по кровати бегает большое количество собак. Еще на одном фото она делает вид, что поит (или на самом деле поит) ребенка пивом из пивной бутылки.

Также, по словам пользователей соцсетей, мать почти не водит ребенка в сад и оставляет его дома одного.

Properm.ru направил запрос в Министерство социального развития и труда по Пермскому краю, чтобы прояснить ситуацию.