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Posted 8 декабря, 09:10

Published 8 декабря, 09:10

Modified 8 декабря, 09:12

Updated 8 декабря, 09:12

«Ребенок в клетке с собакой». Пермяки просят проверить мать с 3-летним малышом

«Ребенок в клетке с собакой». Пермяки просят проверить мать с 3-летним малышом

8 декабря 2024, 09:10
Фото: из группы «Подслушано Закамск».
В социальных сетях и телеграм-каналах 8 декабря распространяют шокирующее видео и фото. На нем, по словам авторов сообщений, пермячка, ее 3-летний сын и условия содержания ребенка. На одном из фото — ребенок находится в клетке вместе с собакой бойцовской породы.

По словам авторов фото и видео, а также, вероятно, знакомых женщины, она злоупотребляет спиртными напитками, приводит домой шумные компании, и пока веселится с чужими людьми, ребенка может закрыть в клетку с собакой бойцовской породы.
На другом видео (по данным источников, видео было опубликовано в телеграм-канале самой женщины, недавно она удалила этот канал) мать курит, и сама снимает, как по дому и по кровати бегает большое количество собак. Еще на одном фото она делает вид, что поит (или на самом деле поит) ребенка пивом из пивной бутылки.
Также, по словам пользователей соцсетей, мать почти не водит ребенка в сад и оставляет его дома одного.
Properm.ru направил запрос в Министерство социального развития и труда по Пермскому краю, чтобы прояснить ситуацию.

Видео: фото из группы «Подслушано Закамск».
Видео: фото из группы «Подслушано Закамск».
#Видео#Жестокое обращение с детьми#Органы опеки#Трехлетний ребенок
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