Самые культурные! Вручена премия Пермского края в сфере искусства и культуры

Posted 8 декабря, 07:00
Published 8 декабря, 07:00
Modified 8 декабря, 07:02
Updated 8 декабря, 07:02
Наибольший рост заявок отмечен в сфере детских и инклюзивных проектов. Алла Платонова отметила, что это важно, потому что в 2025 году стартует начало федерального нацпроекта «Семья», где на первый план выходит значимость культуры в продвижении семейных ценностей, работе с детьми и молодежью.
В номинации «Литература» премию получил писатель Сергей Тупицын за роман «Золотой брегет императора. Хроника русской смуты» (16+). Основная сюжетная линия связана с трагической судьбой последнего прямого наследника престола — великого князя Михаила Александровича, завершившего жизненный путь в окрестностях Перми.
В номинации «Театр» награда присвоена Коми-Пермяцкому драматическому театру им. М. Горького за спектакль «Кукуй, кукушечка!» В основе спектакля — сказка о настоящей деревне Кукушка на севере Коми-Пермяцкого округа Пермского края.
В номинации «Музыка» награда вручена за камерную оперу «Танго с коровами» на стихи Василия Каменского. Произведение написано к 300-летию города Перми композитором Игорем Машуковым. Как рассказывает сам автор, «…опера не только по текстам Каменского, но и о нём самом: жизнь поэта и его творчество едины…».
В номинации «Изобразительное искусство» награду получил заслуженный художник Российской Федерации, почётный гражданин города Перми Виктор Кузин за выставку «Поэзия акварели» в галерее «Марис — Арт». Виктор Фёдорович ушел из жизни в возрасте 98 лет.
В номинации «Кино» награжден коллектив, создавший киноальманах «Молотов коктейль».
В составе творческого коллектива — автор сценария Елена Филимоновых, режиссер Алексей Романов, композитор Марк Либерзон, актер и креативный продюсер Александр Смирнов. «Молотов коктейль» — исторический киноальманах из пяти фильмов о Перми, некогда Молотове.
В номинации «Инклюзивный проект в различных видах искусства и творчества для лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) с их участием» лучшим стал фестиваль творчества для людей с особенностями здоровья «Полёт без границ». Автор фестиваля — Наталья Серебренникова.
Номинация «Сохранение и пропаганда культурного наследия Пермского края». Здесь выбор жюри пал на Чайковский центр развития культуры за создание и продвижение линейки сувенирной продукции «Сайгатская клетка».
В её основе — традиционный рисунок ручного ткачества, распространённый на территории южного Прикамья с XVIII века по настоящее время, в том числе на территории Чайковского, бывшего села Сайгатка.
В номинации «Проект» (в том числе мультижанровый) в различных видах искусства и творчества победил фестиваль электронной музыки и визуального искусства Efest и авторская команда проекта.
Номинация «Детский и (или) молодежный проект в различных видах искусства и творчества, в том числе для детей (молодежи) и (или) с участием детей (молодежи)». Здесь ожидаемо получил награду Первый всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок». Событие впервые состоялось в год 300-летия Перми.
За личный вклад в сохранение и развитие культуры и искусства Пермского края награждена Лидия Лисовенко. Она 16 лет возглавляла сферу культурного развития Пермского края.