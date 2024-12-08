Самые культурные! Вручена премия Пермского края в сфере искусства и культуры

В номинации «Музыка» награда вручена за камерную оперу «Танго с коровами» на стихи Василия Каменского. Произведение написано к 300-летию города Перми композитором Игорем Машуковым. Как рассказывает сам автор, «…опера не только по текстам Каменского, но и о нём самом: жизнь поэта и его творчество едины…».