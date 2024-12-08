Стало известно о 23 пострадавших в ДТП с трамваями в Перми

Одна из пострадавших в аварии женщин остается в стационаре.

Как сообщили в Минздраве, на сегодняшний день, в результате ДТП с трамваями, за медицинской помощью в общей сложности обратились 23 человека (еще 4 человека обратились в течение дня, они осмотрены медицинскими работниками и отправлены на амбулаторное лечение). В больнице продолжает лечение 1 пострадавшая, её состояние оценивается как удовлетворительное.

Напомним, 7 декабря днем в Перми у Цирка произошло ДТП с участием трамваев. Один из «львят» въехал в другого по ходу движения. Высказываются версии, что водитель «догнавшего» трамвая уснул. Проводится проверка, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту происшествия и причинения вреда здоровью пассажирам.