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Posted 8 декабря, 08:45

Published 8 декабря, 08:45

Modified 8 декабря, 08:47

Updated 8 декабря, 08:47

Одна из пострадавших остается в стационаре, остальные — на амбулаторном лечении

Стало известно о 23 пострадавших в ДТП с трамваями в Перми

8 декабря 2024, 08:45
Фото: пресс-службы МЧС России по Пермскому краю.

Одна из пострадавших остается в стационаре, остальные — на амбулаторном лечении

Как сообщили Properm.ru в министерстве здравоохранения Пермского края, точное число пострадавших в столкновлении трамваев у Цирка — 23 человека.

Одна из пострадавших в аварии женщин остается в стационаре.
Как сообщили в Минздраве, на сегодняшний день, в результате ДТП с трамваями, за медицинской помощью в общей сложности обратились 23 человека (еще 4 человека обратились в течение дня, они осмотрены медицинскими работниками и отправлены на амбулаторное лечение). В больнице продолжает лечение 1 пострадавшая, её состояние оценивается как удовлетворительное.
Напомним, 7 декабря днем в Перми у Цирка произошло ДТП с участием трамваев. Один из «львят» въехал в другого по ходу движения. Высказываются версии, что водитель «догнавшего» трамвая уснул. Проводится проверка, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту происшествия и причинения вреда здоровью пассажирам.

#Происшествие#Авария#Гибдд#Дтп с трамваями
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