Участникам СВО спишут долги по кредитам

Posted 8 декабря, 10:40
Published 8 декабря, 10:40
Modified 9 декабря, 03:12
Updated 9 декабря, 03:12
Как следует из законодательного акта, условия для списания долгов по кредитам для участников СВО такие:
Долги спишут тем, кто подписал контракт для участия в СВО не ранее 1 декабря 2024 года, кроме того, кредитные обязательства будут прекращены и для супругов участников СВО на общую сумму в совокупности не более 10 млн рублей. Минимальный срок контракта составляет год.
Кроме того, до 1 декабря 2024 года должно произойти хотя бы одно из событий:
Правило не касается курсантов военных образовательных организаций в ведении Минобороны.
На 150 дней продлят особые кредитные каникулы для многих военнослужащих и их семей. Часть льготного периода, которую прибавляют к сроку мобилизации, контракта или участия в СВО, составит 180 дней вместо 30.