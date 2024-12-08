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Posted 8 декабря, 10:40

Published 8 декабря, 10:40

Modified 9 декабря, 03:12

Updated 9 декабря, 03:12

Участникам СВО спишут долги по кредитам

Участникам СВО спишут долги по кредитам

8 декабря 2024, 10:40
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Военная операция на Украине
Руководители муниципальных округов Пермского края размещают на своих страницах информацию о вступлении в силу поправок в законодательство, касающихся списания долгов по кредитам для участников СВО.

Как следует из законодательного акта, условия для списания долгов по кредитам для участников СВО такие:

Долги спишут тем, кто подписал контракт для участия в СВО не ранее 1 декабря 2024 года, кроме того, кредитные обязательства будут прекращены и для супругов участников СВО на общую сумму в совокупности не более 10 млн рублей. Минимальный срок контракта составляет год.

Кроме того, до 1 декабря 2024 года должно произойти хотя бы одно из событий:

  • вступил в силу судебный акт о взыскании долга по данным обязательствам;
  • из-за них кредитной организации выдали исполнительный документ;
  • по заявлению такой финкомпании возбудили исполнительное производство.

Правило не касается курсантов военных образовательных организаций в ведении Минобороны.

На 150 дней продлят особые кредитные каникулы для многих военнослужащих и их семей. Часть льготного периода, которую прибавляют к сроку мобилизации, контракта или участия в СВО, составит 180 дней вместо 30.

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