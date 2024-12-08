Участникам СВО спишут долги по кредитам

Долги спишут тем, кто подписал контракт для участия в СВО не ранее 1 декабря 2024 года, кроме того, кредитные обязательства будут прекращены и для супругов участников СВО на общую сумму в совокупности не более 10 млн рублей. Минимальный срок контракта составляет год.



Кроме того, до 1 декабря 2024 года должно произойти хотя бы одно из событий: