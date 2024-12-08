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Posted 8 декабря, 08:57

Published 8 декабря, 08:57

Modified 8 декабря, 08:59

Updated 8 декабря, 08:59

В Кировском районе Перми пожарные спасли из огня 6 человек

В Кировском районе Перми пожарные спасли из огня 6 человек

8 декабря 2024, 08:57
Фото: пресс-службы МЧС России по Пермскому краю.
Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на Маршала Рыбалко в Кировском районе Перми поступило 7 декабря 2024 года поздно вечером.

К месту пожара отправились 18 человек личного состава и 4 единицы техники. Горели вещи и мебель на кухне в одной из квартир многоквартирного жилого дома.

На пожаре были спасены 6 человек, в том числе 1 ребенок, выведены пожарными на свежий воздух.

Площадь пожара составила 10 метров квадратных. Пострадавших и погибших на пожаре нет. Причина — неосторожное обращение с огнем. Проводятся проверочные мероприятия — обстоятельства и точная причина пожара устанавливаются.

#Пожар#Мчс#Пожарные#Огнеборцы#Спасены люди
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