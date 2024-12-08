В Кировском районе Перми пожарные спасли из огня 6 человек

Posted 8 декабря, 08:57
Published 8 декабря, 08:57
Modified 8 декабря, 08:59
Updated 8 декабря, 08:59
К месту пожара отправились 18 человек личного состава и 4 единицы техники. Горели вещи и мебель на кухне в одной из квартир многоквартирного жилого дома.
На пожаре были спасены 6 человек, в том числе 1 ребенок, выведены пожарными на свежий воздух.
Площадь пожара составила 10 метров квадратных. Пострадавших и погибших на пожаре нет. Причина — неосторожное обращение с огнем. Проводятся проверочные мероприятия — обстоятельства и точная причина пожара устанавливаются.