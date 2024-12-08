В Перми ограничено движение автотранспорта в Индустриальном районе

Posted 8 декабря, 07:31
Published 8 декабря, 07:31
Modified 8 декабря, 07:33
Updated 8 декабря, 07:33
С 23:30 часов 6 декабря до 06:00 часов 9 декабря временно будет прекращено движение транспорта на пересечении улиц Мира и Стахановской.
На этом же участке временно будет прекращено движение транспорта с 23:30 часов 13 декабря до 06:00 часов 16 декабря.
Как сообщили в ГКУ Центр безопасности дорожного движения Пермского края, ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по реконструкции трамвайных путей
Автомобилистов просят заранее выбирать альтернативные маршруты.