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Posted 8 декабря, 07:31

Published 8 декабря, 07:31

Modified 8 декабря, 07:33

Updated 8 декабря, 07:33

В Перми ограничено движение автотранспорта в Индустриальном районе

В Перми ограничено движение автотранспорта в Индустриальном районе

8 декабря 2024, 07:31
Как сообщили в Минтрансе Пермского края, автомобилистам краевого центра стоит быть внимательнее, выбирая маршруты до 9 декабря и с 13 по 16 декабря в Индустриальном районе Перми.

С 23:30 часов 6 декабря до 06:00 часов 9 декабря временно будет прекращено движение транспорта на пересечении улиц Мира и Стахановской.

На этом же участке временно будет прекращено движение транспорта с 23:30 часов 13 декабря до 06:00 часов 16 декабря.

Как сообщили в ГКУ Центр безопасности дорожного движения Пермского края, ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по реконструкции трамвайных путей

Автомобилистов просят заранее выбирать альтернативные маршруты.

#Дороги#Ограничение движения#Перекрытия
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