В Перми ограничено движение автотранспорта в Индустриальном районе

Как сообщили в Минтрансе Пермского края, автомобилистам краевого центра стоит быть внимательнее, выбирая маршруты до 9 декабря и с 13 по 16 декабря в Индустриальном районе Перми.

С 23:30 часов 6 декабря до 06:00 часов 9 декабря временно будет прекращено движение транспорта на пересечении улиц Мира и Стахановской. На этом же участке временно будет прекращено движение транспорта с 23:30 часов 13 декабря до 06:00 часов 16 декабря. Как сообщили в ГКУ Центр безопасности дорожного движения Пермского края, ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по реконструкции трамвайных путей Автомобилистов просят заранее выбирать альтернативные маршруты.