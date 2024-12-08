В Пермском крае спасатели достали вмерзшее в лёд тело рыбака

Posted 8 декабря, 09:57
Published 8 декабря, 09:57
Modified 8 декабря, 09:59
Updated 8 декабря, 09:59
Пермская краевая службой спасения по распоряжению Министерства территориальной безопасности Пермского края направила поисково-спасательную группу для извлечения тела, вмерзшего в толщу льда.
На реке Яйва обнаружено тело рыбака, вмёрзшее в толщину льда, находящееся на расстоянии 150 метров от берега в труднодоступной местности. Спасатели извлекли тело.
Сегодня, 8 декабря, стало известно о гибели еще двух мужчин в районе поселка Голованово.
Пермская краевая служба спасения напоминает про правила поведения на льду: