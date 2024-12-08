В Пермском крае спасатели достали вмерзшее в лёд тело рыбака

Пермская краевая службой спасения по распоряжению Министерства территориальной безопасности Пермского края направила поисково-спасательную группу для извлечения тела, вмерзшего в толщу льда.

На реке Яйва обнаружено тело рыбака, вмёрзшее в толщину льда, находящееся на расстоянии 150 метров от берега в труднодоступной местности. Спасатели извлекли тело.