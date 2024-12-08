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Posted 8 декабря, 09:57

Published 8 декабря, 09:57

Modified 8 декабря, 09:59

Updated 8 декабря, 09:59

В Пермском крае спасатели достали вмерзшее в лёд тело рыбака

В Пермском крае спасатели достали вмерзшее в лёд тело рыбака

8 декабря 2024, 09:57
Фото: Пермской краевой службы спасения.
Мужчина погиб на реке Яйва в Березниковском муниципальном округе, около поселка Яйвинский Рейд. Его тело обнаружили в толщине льда в 150 метрах от берега.

Пермская краевая службой спасения по распоряжению Министерства территориальной безопасности Пермского края направила поисково-спасательную группу для извлечения тела, вмерзшего в толщу льда.
На реке Яйва обнаружено тело рыбака, вмёрзшее в толщину льда, находящееся на расстоянии 150 метров от берега в труднодоступной местности. Спасатели извлекли тело.

Сегодня, 8 декабря, стало известно о гибели еще двух мужчин в районе поселка Голованово.

Пермская краевая служба спасения напоминает про правила поведения на льду:

  • нельзя выходить на лёд в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь);
  • при переходе через реку следует пользоваться организованными ледовыми переправами, не выезжать на лед на мотоциклах, автомобилях вне переправ;
  • нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара палкой покажется хоть немного воды, — это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя;
  • оказавшись на тонком, потрескивающем льду следует осторожно повернуть обратно и скользящими шагами возвращаться по пройденному пути к берегу;
  • на замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20 — 25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее подмышки;
  • при вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут.
#Спасатели#Лед#Рыбаки#Служба спасения#Тонкий лед#Рыбалка на льду#Рыбаки тонут
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