Зарплата на промышленных предприятиях Перми выросла на 15%

На производстве промышленного оборудования и станков работодатели предлагают 128 609 рублей в месяц при полной занятости. В энергетике в среднем зарплата для соискателей составила 100 тыс. рублей в месяц. В производстве непродовольственных потребительских товаров средний предлагаемый заработок составил 83,1 тыс. рублей. В металлургической промышленности — 65,7 тыс. рублей, в лесной и деревообрабатывающей промышленности — 50,7 тыс. рублей.



Кроме того, работодатели в 3 раза чаще стали предлагать кандидатам на те или иные должности обучение на рабочем месте. А число вакансий с расширенным социальным пакетом выросло на 58%.