properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 декабря, 04:16

Published 8 декабря, 04:16

Modified 8 декабря, 04:18

Updated 8 декабря, 04:18

В 2024 году по сравнению с 2023 годом рабочие стали получать больше на 15%

Зарплата на промышленных предприятиях Перми выросла на 15%

8 декабря 2024, 04:16
Фото: Изображение Midjourney.

В 2024 году по сравнению с 2023 годом рабочие стали получать больше на 15%

В 2024 году средняя зарплата, которую работодатели предлагали новым сотрудникам, составила порядка 94 148 рублей. По итогам 2023 года средняя зарплата в вакансиях промышленников была 81 691 рубль.

На производстве промышленного оборудования и станков работодатели предлагают 128 609 рублей в месяц при полной занятости. В энергетике в среднем зарплата для соискателей составила 100 тыс. рублей в месяц. В производстве непродовольственных потребительских товаров средний предлагаемый заработок составил 83,1 тыс. рублей. В металлургической промышленности — 65,7 тыс. рублей, в лесной и деревообрабатывающей промышленности — 50,7 тыс. рублей.

Кроме того, работодатели в 3 раза чаще стали предлагать кандидатам на те или иные должности обучение на рабочем месте. А число вакансий с расширенным социальным пакетом выросло на 58%.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика