Часть домов в трех районах Перми будет оставаться без холодной воды

Posted 9 декабря, 05:56
Published 9 декабря, 05:56
Modified 9 декабря, 05:58
Updated 9 декабря, 05:58
В Орджоникидзевском, Дзержинском и Свердловском районах Перми в течение двух ближайших недель отдельные дома на время останутся без воды. Работы будут плановыми и аварийно-восстановительными, предупреждает пресс-служба ООО «Новогор-Прикамье».
В среду, 11 декабря, с 9:00 до 19:00, водоснабжения не будет в домах по адресам:
Через неделю на сутки — с 9:00 16 декабря до 9:00 17 декабря — отключат воду в доме на Чкалова, 4. А 21 декабря с 10:00 до 10:00 22 декабря без важной коммунальной услуги будут пермяки, проживающие по адресам:
22 декабря с 9:30 до 19:00 под отключения попадет Гайва:
В «Новогоре-Прикамье» напоминают, что пермяки могут сообщить о внезапном отключении воды или аварийной ситуации на водопроводе по телефону 2100-680 и на электронную почту call@novogor.perm.ru.