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Posted 9 декабря, 05:56

Published 9 декабря, 05:56

Modified 9 декабря, 05:58

Updated 9 декабря, 05:58

В трех районах Перми в некоторых домах будут отключать холодную воду

Часть домов в трех районах Перми будет оставаться без холодной воды

9 декабря 2024, 05:56
Фото: ideogram.ai.

В трех районах Перми в некоторых домах будут отключать холодную воду

Сюжет
Коммунальный рай
Ресурсоснабжающая организация опубликовала график отключений.

В Орджоникидзевском, Дзержинском и Свердловском районах Перми в течение двух ближайших недель отдельные дома на время останутся без воды. Работы будут плановыми и аварийно-восстановительными, предупреждает пресс-служба ООО «Новогор-Прикамье».

В среду, 11 декабря, с 9:00 до 19:00, водоснабжения не будет в домах по адресам:

  • Ново-Гайвинская, 82, 90, 92;
  • Писарева, 1, 2, 2а, 2в;
  • Барамзиной, 41, 43, 45, 70, 72;
  • Локомотивная, 8.

Через неделю на сутки — с 9:00 16 декабря до 9:00 17 декабря — отключат воду в доме на Чкалова, 4. А 21 декабря с 10:00 до 10:00 22 декабря без важной коммунальной услуги будут пермяки, проживающие по адресам:

  • ул. Льва Шатрова, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35;
  • ул. Чкалова, 2, 4, 6, 8.

22 декабря с 9:30 до 19:00 под отключения попадет Гайва:

  • ул. Карбышева, 34, 41, 42, 44, 46, 48, 48а, 49а, 50;
  • ул. Писарева, 32, 34;
  • ул. Репина, 25, 27, 31.

В «Новогоре-Прикамье» напоминают, что пермяки могут сообщить о внезапном отключении воды или аварийной ситуации на водопроводе по телефону 2100-680 и на электронную почту call@novogor.perm.ru.

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение воды
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