Часть домов в трех районах Перми будет оставаться без холодной воды

Через неделю на сутки — с 9:00 16 декабря до 9:00 17 декабря — отключат воду в доме на Чкалова, 4. А 21 декабря с 10:00 до 10:00 22 декабря без важной коммунальной услуги будут пермяки, проживающие по адресам: