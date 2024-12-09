Дмитрий Губерниев пообещал пермским чиновникам «салют из всех орудий»

Posted 9 декабря, 10:52
Published 9 декабря, 10:52
Modified 9 декабря, 10:55
Updated 9 декабря, 10:55
Известный телеведущий, а с недавних пор и советник министра спорта Российской Федерации Михаила Дегтярёва, Дмитрий Губерниев публикует в своем телеграм-канале критические посты на тему развития биатлона в Пермском крае.
В частности, он приводит ответ краевого минспорта, переданный одной из читательниц его канала. О чем было само обращение — Губерниев не сообщает.
Приводим сообщение полностью, с сохранением орфографии: «По итогам моего обращения к губернатору Пермского края по поводу состояния биатлона у нас в крае, я Вам направляла, что ответил краевой Минспорта. Сегодня они прислали ещё одно сообщение. Видимо, обиделись. Вот что прислали: „Здравствуйте! Дмитрий Губерниев не может знать ситуацию с биатлоном в регионах и делает выводы на основании своих измышлений. Ведущие прикамские спортсмены обеспечены всем необходимым, пример тому результат Ивана Колотова“. Так что, Дмитрий, будете в Чайковском, пообщайтесь, если получится, с чиновниками».
На сообщение Губерниев отмечает, что «спортсмены почти все сбежали в другие регионы, но Колотов все проблемы решает, ситуация, видимо, прекрасная — приеду в Чайковский, измышлений станет еще больше!» Также он передает привет минспорту Пермского края, «до встречи на следующий неделе!!! Салют будет из всех орудий!!!». Однако, где именно будет встреча, телеведущий-советник не сообщает.
Следующим же постом он приводит еще одно обращение из Чайковского, в котором родители местных спортсменов жалуются, что за проведение лыжной тренировки на биатлонном стадионе с них требовали по 450 рублей.
«Развернулись дети и уехали, денег таких нет у людей…. Отлично развиваем спорт в Пермском крае… Молодцы (нет) И что скажет Минспорт края??? Ась???» — резюмирует Губерниев.
В январе Дмитрий Губерниев заявил о проблемах в отеле в Чайковском. В город он приехал на чемпионат России по биатлону.
«Простите, а почему в Чайковском из-под крана сейчас течет черная вода??? Какого хрена??? Что трудящимся скажет мэрия города???», — поинтересовался Губерниев.