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Posted 9 декабря, 10:52

Published 9 декабря, 10:52

Modified 9 декабря, 10:55

Updated 9 декабря, 10:55

Дмитрий Губерниев заинтересовался ситуацией с развитием биатлона в Прикамье

Дмитрий Губерниев пообещал пермским чиновникам «салют из всех орудий»

9 декабря 2024, 10:52
Фото: телеграм-канал Дмитрия Губерниева.

Дмитрий Губерниев заинтересовался ситуацией с развитием биатлона в Прикамье

Сюжет
Чайковский
Телеведущий вновь заинтересовался ситуацией с развитием биатлона в Прикамье.

Известный телеведущий, а с недавних пор и советник министра спорта Российской Федерации Михаила Дегтярёва, Дмитрий Губерниев публикует в своем телеграм-канале критические посты на тему развития биатлона в Пермском крае.

В частности, он приводит ответ краевого минспорта, переданный одной из читательниц его канала. О чем было само обращение — Губерниев не сообщает.

Приводим сообщение полностью, с сохранением орфографии: «По итогам моего обращения к губернатору Пермского края по поводу состояния биатлона у нас в крае, я Вам направляла, что ответил краевой Минспорта. Сегодня они прислали ещё одно сообщение. Видимо, обиделись. Вот что прислали: „Здравствуйте! Дмитрий Губерниев не может знать ситуацию с биатлоном в регионах и делает выводы на основании своих измышлений. Ведущие прикамские спортсмены обеспечены всем необходимым, пример тому результат Ивана Колотова“. Так что, Дмитрий, будете в Чайковском, пообщайтесь, если получится, с чиновниками».

На сообщение Губерниев отмечает, что «спортсмены почти все сбежали в другие регионы, но Колотов все проблемы решает, ситуация, видимо, прекрасная — приеду в Чайковский, измышлений станет еще больше!» Также он передает привет минспорту Пермского края, «до встречи на следующий неделе!!! Салют будет из всех орудий!!!». Однако, где именно будет встреча, телеведущий-советник не сообщает.

Следующим же постом он приводит еще одно обращение из Чайковского, в котором родители местных спортсменов жалуются, что за проведение лыжной тренировки на биатлонном стадионе с них требовали по 450 рублей.

«Развернулись дети и уехали, денег таких нет у людей…. Отлично развиваем спорт в Пермском крае… Молодцы (нет) И что скажет Минспорт края??? Ась???» — резюмирует Губерниев.

В январе Дмитрий Губерниев заявил о проблемах в отеле в Чайковском. В город он приехал на чемпионат России по биатлону.

«Простите, а почему в Чайковском из-под крана сейчас течет черная вода??? Какого хрена??? Что трудящимся скажет мэрия города???», — поинтересовался Губерниев.

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#Спорт#Чайковский#Биатлон#Губерниев
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