Дмитрий Губерниев пообещал пермским чиновникам «салют из всех орудий»

Приводим сообщение полностью, с сохранением орфографии: «По итогам моего обращения к губернатору Пермского края по поводу состояния биатлона у нас в крае, я Вам направляла, что ответил краевой Минспорта. Сегодня они прислали ещё одно сообщение. Видимо, обиделись. Вот что прислали: „Здравствуйте! Дмитрий Губерниев не может знать ситуацию с биатлоном в регионах и делает выводы на основании своих измышлений. Ведущие прикамские спортсмены обеспечены всем необходимым, пример тому результат Ивана Колотова“. Так что, Дмитрий, будете в Чайковском, пообщайтесь, если получится, с чиновниками».