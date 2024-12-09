Филиал «ПМУ» «Уралхима» подтвердил соответствие международным стандартам ISO

Posted 9 декабря, 10:48
Published 9 декабря, 10:48
Modified 9 декабря, 10:53
Updated 9 декабря, 10:53
Аудит также затронул стандарт в области профессионального здоровья и безопасности (ISO 45001:2018).
Аудитор органа по сертификации систем менеджмента Bureau Veritas Certification провела
интервью с рядом руководителей подразделений филиала «ПМУ», изучила документацию,
осмотрела производственные цеха.
Надежда Соколова, ведущий аудитор Bureau Veritas Certification:
Во время аудита предприятие продемонстрировало результативное поддержание и улучшение внутренней системы управления. Среди сильных сторон и лучших практик особо отмечены значимые мероприятия по реконструкции и модернизации производства, высокий уровень профессиональной компетентности и ответственности сотрудников, развитие инфраструктуры для улучшения условий труда персонала, участие в экологических акциях.
Аудитор сделала вывод о соответствии интегрированной системы менеджмента «ПМУ»
действующим мировым стандартам в области качества, экологии, профессионального здоровья и безопасности, а также выдала рекомендацию к подтверждению сертификации по ним.
Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Перми:
Аудит интегрированной системы менеджмента полезен как для филиала «ПМУ», так и для контрагентов. Сертификация на соответствие международным стандартам ISO позволяет подтвердить высокий уровень управления предприятием и продемонстрировать нашу приверженность непрерывным улучшениям во всех сферах.