Использует слова «ФСБ», «МВД», «Следственный комитет». Как распознать мошенника

В ходу у мошенников есть и способ вымогательства денежных средств, чтобы якобы закрыть возбужденные с их слов «уголовные дела» в отношении собеседника или членов его семьи. Чтобы убедить жертв, злоумышленники отправляют фотографии якобы собственных служебных удостоверений, копий приказов или иных документов. Также неизвестные просят россиян никому не рассказывать о случившемся, угрожая в противном случае привлечь их к уголовной ответственности за разглашение гостайны или отказ от сотрудничества. В ФСБ говорят, что правоохранительные органы уведомляют граждан о привлечении в качестве подозреваемого или обвиняемого только в письменном виде и вручают подобные документы лично.