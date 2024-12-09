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Posted 9 декабря, 05:04

Published 9 декабря, 05:04

Modified 9 декабря, 05:06

Updated 9 декабря, 05:06

В ФСБ России напомнили, как распознать телефонного мошенника

Использует слова «ФСБ», «МВД», «Следственный комитет». Как распознать мошенника

9 декабря 2024, 05:04
Фото: ideogram.ai.

В ФСБ России напомнили, как распознать телефонного мошенника

Сюжет
ФСБ
Сотрудники правоохранительных органов не звонят на телефон и не пишут в мессенджерах, поясняют в ведомстве.

В ФСБ России предупредили о мошенниках. Неизвестные используют подменные телефонные номера, идентичные номерам телефонов ФСБ России, а также родственников или друзей тех, кому звонят. В последнее время случаи хищения личных или кредитных средств участились, сообщает пресс-служба ведомства.

Злоумышленники в разговоре представляются сотрудниками органов безопасности или иных правоохранительных органов и убеждают свою жертву перевести деньги на некий «безопасный счет». Либо мошенники указывают, что нужно срочно снять наличные и передать курьеру, чтобы сохранить сбережения или помочь оперативным сотрудникам раскрыть преступление.

В ходу у мошенников есть и способ вымогательства денежных средств, чтобы якобы закрыть возбужденные с их слов «уголовные дела» в отношении собеседника или членов его семьи. Чтобы убедить жертв, злоумышленники отправляют фотографии якобы собственных служебных удостоверений, копий приказов или иных документов. Также неизвестные просят россиян никому не рассказывать о случившемся, угрожая в противном случае привлечь их к уголовной ответственности за разглашение гостайны или отказ от сотрудничества. В ФСБ говорят, что правоохранительные органы уведомляют граждан о привлечении в качестве подозреваемого или обвиняемого только в письменном виде и вручают подобные документы лично.

Как распознать лжесотрудника правоохранительных органов? Во время звонка он использует слова «ФСБ», «МВД», «Следственный комитет», «представитель службы безопасности банка», «безопасный счет», «единый расчетный счет Центрального банка России», «ваш гражданский долг», «сообщите код из СМС/ данные банковской карты/ паспорта/ СНИЛС». Кроме того, мошенники нередко убеждают пострадавших срочно продать квартиру или автомобиль. Если вы слышите подобные слова и фразы, то положите трубку — по российскому законодательству за это не предусмотрено административной или уголовной ответственности.

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#Общество#ФСБ#Мошенники#Телефонные мошенники#ФСБ России
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