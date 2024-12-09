К лету в Перми хотят отреставрировать здание гостиницы «Центральная»

Собственник здания должен провести работы по восстановлению памятника архитектуры по решению суда. Известно, что гостиницей владеют ООО «Юнихостелпермь», принадлежащее бизнесмену из Бангладеш Сайеду Камруззаману, и пермская компания «Магистраль-Сервис». По данным инспекции по охране ОКН Пермского края, задание на проведение работ по инженерно-техническому обследованию стен и фасадов здания было выдано собственникам в декабре прошлого года.