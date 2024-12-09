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Posted 9 декабря, 03:43

Published 9 декабря, 03:43

Modified 9 декабря, 03:45

Updated 9 декабря, 03:45

В Перми до июня планируют отреставрировать здание гостиницы «Центральная»

К лету в Перми хотят отреставрировать здание гостиницы «Центральная»

9 декабря 2024, 03:43
Фото: Google Maps.

В Перми до июня планируют отреставрировать здание гостиницы «Центральная»

Сейчас в нем открыты общежитие для иностранных студентов, кафе и медицинский центр.

Здание гостиницы «Центральная» в Перми хотят отреставрировать до 1 июня 2025 года. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на краевую Госинспекцию по охране объектов культурного наследия. Объект располагается на ул. Сибирская, 9.

Собственник здания должен провести работы по восстановлению памятника архитектуры по решению суда. Известно, что гостиницей владеют ООО «Юнихостелпермь», принадлежащее бизнесмену из Бангладеш Сайеду Камруззаману, и пермская компания «Магистраль-Сервис». По данным инспекции по охране ОКН Пермского края, задание на проведение работ по инженерно-техническому обследованию стен и фасадов здания было выдано собственникам в декабре прошлого года.

В октябре минувшего года региональная инспекция обратилась с исковым заявлением к Сайеду Камруззаману и ООО «Магистраль-Сервис» в Арбитражный суд Пермского края. В итоге заявление осталось без движения. В инспекции не смогли оперативно уточнить «Ъ-Прикамье», в каком именно суде велось разбирательство.

По данным сервиса 2ГИС, сейчас в здании на Сибирской, 9 расположены медицинский центр «Берег надежды», кафе Lemon tree и гостиница «Юниверсити хотел Пермь». Объект был построен в 1930-е годы. Во время Великой Отечественной войны в историческом здании жили деятели культуры и искусства.

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#Недвижимость#Суд#Пермь#Памятник архитектуры#Объект культурного наследия#Реставрация#Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Прикамья
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