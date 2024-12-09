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Posted 9 декабря, 15:15

Published 9 декабря, 15:15

Modified 9 декабря, 15:18

Updated 9 декабря, 15:18

Житель Прикамья на почве ревности убил сожительницу и ее знакомого

Красновишерец на почве ревности зарезал сожительницу и ее знакомого

9 декабря 2024, 15:15
Фото: 1MI.

Житель Прикамья на почве ревности убил сожительницу и ее знакомого

Дело было усугублено алкоголем.

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Красновишерска, обвиняемого в двойном убийстве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В конце августа 2024 этого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности нанес сожительнице и ее знакомому многочисленные удары ножом в область грудной клетки. От полученных ранений они умерли.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал, раскаялся в содеянном, в ходе следствия написал явку с повинной.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Уголовное дело будет направлено в Пермский краевой суд для рассмотрения по существу.

В Чердынском районе местный житель признан виновным в совершении убийства своего приятеля. Ночью 28 июня этого года 36-летний обвиняемый, находясь в своем доме в поселке Ныроб, в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес своему знакомому удары молотком по телу и голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

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#Происшествия#Суд#Убийство#Красновишерск
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