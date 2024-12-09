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Posted 9 декабря, 02:28

Published 9 декабря, 02:28

Modified 9 декабря, 02:33

Updated 9 декабря, 02:33

Пермский «Молот» проиграл пензенскому «Дизелю» 8 декабря

«Молот» на домашнем льду проиграл «Дизелю»

9 декабря 2024, 02:28
Фото: скриншот прямой трансляции ХК «Молот».

Пермский «Молот» проиграл пензенскому «Дизелю» 8 декабря

Несколько игроков пермской команды отыграли матч, несмотря на болезнь.

Вчера вечером, 8 декабря, пермский хоккейный клуб «Молот» проиграл ХК «Дизель» из Пензы. Встреча состоялась на домашнем льду в УДС «Молот», итоговый счет — 2:4 в пользу противника. Авторами шайб у хозяев стали Денис Голубев и Артем Гареев.

По словам главного тренера «Молота» Евгения Попихина, причиной поражения стали несколько факторов, однако они не являются оправданием. «Мы добирались двое суток с выезда: автобус, потом самолет, потом сюда. Конечно, это всё накладывается. И потом у нас, я не в оправдание это говорю, но у нас пять человек были больные, был вирус, и они играли сегодня. Молодцы, что вышли, иначе у нас и состава не было», — заявил в послематчевом комментарии Попихин.

Болельщики в соцсетях пермской команды винят в проигрыше солд-аут — трибуны были полностью заполнены зрителями. Несколько раз в прошлом «Молот» проигрывал, когда на матч были распроданы все билеты, говорят зрители. А следующий матч пройдет дома во вторник, 10 декабря, в 19:00 с ЦСК ВВС из Самары.

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