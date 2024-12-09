«Молот» на домашнем льду проиграл «Дизелю»

По словам главного тренера «Молота» Евгения Попихина, причиной поражения стали несколько факторов, однако они не являются оправданием. «Мы добирались двое суток с выезда: автобус, потом самолет, потом сюда. Конечно, это всё накладывается. И потом у нас, я не в оправдание это говорю, но у нас пять человек были больные, был вирус, и они играли сегодня. Молодцы, что вышли, иначе у нас и состава не было», — заявил в послематчевом комментарии Попихин.