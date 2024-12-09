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Posted 9 декабря, 03:14

Published 9 декабря, 03:14

Modified 9 декабря, 03:17

Updated 9 декабря, 03:17

В Оханском КДЦ 9 декабря простятся с погибшим на СВО 34-летним мужчиной

На СВО погиб уроженец села Таборы Пермского края

9 декабря 2024, 03:14
Фото: 1MI; пресс-служба администрации Оханского городского округа.

В Оханском КДЦ 9 декабря простятся с погибшим на СВО 34-летним мужчиной

Сюжет
Военная операция на Украине
Подробностей о жизни мужчины власти не сообщают.

Сегодня, 9 декабря, в Оханском культурно-деловом центре простятся с погибшим на СВО уроженцем села Таборы. Александру Реутову было 34 года, его не стало 2 октября в деревне Стельмаховка Сватовского района Луганской Народной Республики.

Траурный митинг начнется в 14:00, рассказала пресс-служба администрации округа в соцсети «ВКонтакте». О жизни Александра до отправки в зону проведения СВО власти не сообщают.

СВО длится с 24 февраля 2022 года. Осенью того же года в России была проведена частичная мобилизация населения. На прошлой неделе стало известно, что участникам спецоперации спишут долги по кредитам — поправки вступают в силу.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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