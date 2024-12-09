На СВО погиб уроженец села Таборы Пермского края

Posted 9 декабря, 03:14
Published 9 декабря, 03:14
Modified 9 декабря, 03:17
Updated 9 декабря, 03:17
Сегодня, 9 декабря, в Оханском культурно-деловом центре простятся с погибшим на СВО уроженцем села Таборы. Александру Реутову было 34 года, его не стало 2 октября в деревне Стельмаховка Сватовского района Луганской Народной Республики.
Траурный митинг начнется в 14:00, рассказала пресс-служба администрации округа в соцсети «ВКонтакте». О жизни Александра до отправки в зону проведения СВО власти не сообщают.
СВО длится с 24 февраля 2022 года. Осенью того же года в России была проведена частичная мобилизация населения. На прошлой неделе стало известно, что участникам спецоперации спишут долги по кредитам — поправки вступают в силу.