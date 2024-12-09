Начавшаяся неделя в Пермском крае будет более снежной

В среду в отдельных районах ожидается метель. Ночью -10…-5°, днем -8…-3°, ветер юго-западный 5-10 м/с. В четверг также возможна метель в некоторых районах, температура воздуха в течение суток будет выше: -6…-1°. Ветер переменных направлений со скоростью до 5-10 м/с. А 13 декабря вновь станет прохладнее: ночью -14…-9°, днем -13…-8°, на севере до -18°. Ветер юго-западный со скоростью 3-8 м/с в течение суток сменится на северо-западный с такой же скоростью.