Начавшаяся неделя в Пермском крае будет более снежной

Posted 9 декабря, 02:52
Published 9 декабря, 02:52
Modified 9 декабря, 03:10
Updated 9 декабря, 03:10
В Прикамье на этой неделе температура воздуха установится в среднем на 5° теплее климатической нормы. Кроме того, ожидаются небольшие, местами умеренные снегопады — сумма осадков в некоторых территориях Пермского края превысит норму на 25-40%, сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».
Сегодня, 9 декабря, ночью прогнозируется -12…-7°, при прояснениях в низинах до -17°, днем -11…-6°, юго-западный ветер 3-8 м/с. 10 декабря ночью -10…-5°, днем -9…-4°, скорость и направление ветра не изменятся.
В среду в отдельных районах ожидается метель. Ночью -10…-5°, днем -8…-3°, ветер юго-западный 5-10 м/с. В четверг также возможна метель в некоторых районах, температура воздуха в течение суток будет выше: -6…-1°. Ветер переменных направлений со скоростью до 5-10 м/с. А 13 декабря вновь станет прохладнее: ночью -14…-9°, днем -13…-8°, на севере до -18°. Ветер юго-западный со скоростью 3-8 м/с в течение суток сменится на северо-западный с такой же скоростью.