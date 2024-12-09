properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря, 02:52

Published 9 декабря, 02:52

Modified 9 декабря, 03:10

Updated 9 декабря, 03:10

В Прикамье на неделе с 9 декабря ожидаются снегопады и теплая для зимы погода

Начавшаяся неделя в Пермском крае будет более снежной

9 декабря 2024, 02:52
Фото: ideogram.ai.

В Прикамье на неделе с 9 декабря ожидаются снегопады и теплая для зимы погода

Температура воздуха окажется теплее климатической нормы.

В Прикамье на этой неделе температура воздуха установится в среднем на 5° теплее климатической нормы. Кроме того, ожидаются небольшие, местами умеренные снегопады — сумма осадков в некоторых территориях Пермского края превысит норму на 25-40%, сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».

Сегодня, 9 декабря, ночью прогнозируется -12…-7°, при прояснениях в низинах до -17°, днем -11…-6°, юго-западный ветер 3-8 м/с. 10 декабря ночью -10…-5°, днем -9…-4°, скорость и направление ветра не изменятся.

В среду в отдельных районах ожидается метель. Ночью -10…-5°, днем -8…-3°, ветер юго-западный 5-10 м/с. В четверг также возможна метель в некоторых районах, температура воздуха в течение суток будет выше: -6…-1°. Ветер переменных направлений со скоростью до 5-10 м/с. А 13 декабря вновь станет прохладнее: ночью -14…-9°, днем -13…-8°, на севере до -18°. Ветер юго-западный со скоростью 3-8 м/с в течение суток сменится на северо-западный с такой же скоростью.

Читайте также:
Серьезное похолодание пришло в Прикамье. Когда ждать снегопадовПочти мартовское тепло. Погода в начавшиеся выходные порадует пермяков солнцемСнегопады и гололедица. Метеорологи рассказали, какая погода ждет жителей Прикамья
#Регион#Прогноз погоды#Пермь#Погода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика