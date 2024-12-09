properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря, 06:08

Published 9 декабря, 06:08

Modified 9 декабря, 06:10

Updated 9 декабря, 06:10

Пенсионерка из Добрянки отсудила у соседа 30 тысяч за курение на балконе

Пенсионерка из Добрянки отсудила у соседа деньги за курение на балконе

9 декабря 2024, 06:08
Фото: Изображение Midjourney.

Пенсионерка из Добрянки отсудила у соседа 30 тысяч за курение на балконе

Сюжет
Добрянка
Женщина страдает бронхиальной астмой.

В Добрянке пенсионерка добилась выплат от соседа, который курил на балконе. Судебные приставы вынудили мужчину заплатить ей 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

Когда наступала теплая погода, житель Добрянки регулярно курил к себя на балконе, и его соседка не могла открыть окна в собственной квартире. Всякий раз, когда она открывала окно, в комнаты проникал табачный дым. Пенсионерка страдает бронхиальной астмой и из-за курильщика была вынуждена принимать лекарства, чтобы унять приступы кашля. Устав мириться с таким положением дел, она обратилась в суд с иском к курильщику и потребовала от него возместить моральные страдания.

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске встал на сторону пенсионерки, хотя мужчина пытался доказать, что сумма морального вреда является необоснованной и завышенной. При этом курильщик не торопился выплатить соседке причитающиеся деньги.

Тогда в дело вмешались приставы. У гражданина были арестованы счета в банковских организациях, наложено взыскание на зарплату, кроме того, его ограничили в праве покидать Россию до момента исполнения денежных обязательств. Также жителю Добрянки был вынесен исполнительский сбор в размере 7% от общей суммы задолженности. В итоге мужчина расплатился с пенсионеркой.

Читайте также:
Пользовался казенным бензином как своим, получил 300 тыс. штрафаЕще в три населенных пункта Пермского края смогут заходить круизные лайнерыИз компании «ПРО Гресс» незаконно уволили беременную пермячку
#Добрянка#Курение#Моральная компенсация#Моральный вред
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика