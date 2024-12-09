Пенсионерка из Добрянки отсудила у соседа деньги за курение на балконе

Posted 9 декабря, 06:08
Published 9 декабря, 06:08
Modified 9 декабря, 06:10
Updated 9 декабря, 06:10
В Добрянке пенсионерка добилась выплат от соседа, который курил на балконе. Судебные приставы вынудили мужчину заплатить ей 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.
Когда наступала теплая погода, житель Добрянки регулярно курил к себя на балконе, и его соседка не могла открыть окна в собственной квартире. Всякий раз, когда она открывала окно, в комнаты проникал табачный дым. Пенсионерка страдает бронхиальной астмой и из-за курильщика была вынуждена принимать лекарства, чтобы унять приступы кашля. Устав мириться с таким положением дел, она обратилась в суд с иском к курильщику и потребовала от него возместить моральные страдания.
Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске встал на сторону пенсионерки, хотя мужчина пытался доказать, что сумма морального вреда является необоснованной и завышенной. При этом курильщик не торопился выплатить соседке причитающиеся деньги.
Тогда в дело вмешались приставы. У гражданина были арестованы счета в банковских организациях, наложено взыскание на зарплату, кроме того, его ограничили в праве покидать Россию до момента исполнения денежных обязательств. Также жителю Добрянки был вынесен исполнительский сбор в размере 7% от общей суммы задолженности. В итоге мужчина расплатился с пенсионеркой.