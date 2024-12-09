Пенсионерка из Добрянки отсудила у соседа деньги за курение на балконе

Когда наступала теплая погода, житель Добрянки регулярно курил к себя на балконе, и его соседка не могла открыть окна в собственной квартире. Всякий раз, когда она открывала окно, в комнаты проникал табачный дым. Пенсионерка страдает бронхиальной астмой и из-за курильщика была вынуждена принимать лекарства, чтобы унять приступы кашля. Устав мириться с таким положением дел, она обратилась в суд с иском к курильщику и потребовала от него возместить моральные страдания.