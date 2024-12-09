Пермские путешественники отправились в масштабное океаническое путешествие

Posted 9 декабря, 14:34
Published 9 декабря, 14:34
Modified 9 декабря, 14:36
Updated 9 декабря, 14:36
Путешественники из Пермского края Никита Плешков и Анна Худорожкова отправились в океаническое путешествие «С юга на север» — из Бразилии на Кубу. Экспедицию они совершат на парусном катамаране Sever, сообщает ИА «Текст».
Цель путешествия, которое продлиться весь декабрь — исследование культурных особенностей, местных обычаев, флоры и фауны Южной Америки и стран Карибского бассейна.
Катамаран Sever уже совершил зимой 2024 года спортивный трансатлантический переход из Марокко до Бразилии. Затем судно было разобрано и оставлено на хранение в яхт-клубе «Форталеза».
Именно это судно в виде девяти сумок и приобрёл Никита Плешков весной этого года. Чтобы добраться до своего судна, команда совершила авто-тур по Дагестану, яхт-тур по Средиземному морю в Турции и сафари в Южной Африке.
Парусный катамаран, на котором отправился пермский экипаж, предназначен для трансокеанических автономных переходов при любых погодных условиях. Катамаран имеет небольшой вес и может ходить со скоростью 7-10 узлов, при сильных ветрах — до 16 узлов (30 км/час). Участники уже прошли более 200 км на судне, сообщает издание.
В воскресенье, 3 ноября, на Первом канале вышел очередной выпуск программы «Непутёвые заметки». Его посвятили достопримечательностям Пермского края.