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Posted 9 декабря, 14:34

Published 9 декабря, 14:34

Modified 9 декабря, 14:36

Updated 9 декабря, 14:36

Двое пермяков отправились в океаническое путешествие на парусном катамаране

Пермские путешественники отправились в масштабное океаническое путешествие

9 декабря 2024, 14:34
Фото: ИА Текст.

Двое пермяков отправились в океаническое путешествие на парусном катамаране

На парусном катамаране двое пермяков планируют проделать путь из Бразилии на Кубу

Путешественники из Пермского края Никита Плешков и Анна Худорожкова отправились в океаническое путешествие «С юга на север» — из Бразилии на Кубу. Экспедицию они совершат на парусном катамаране Sever, сообщает ИА «Текст».

Цель путешествия, которое продлиться весь декабрь — исследование культурных особенностей, местных обычаев, флоры и фауны Южной Америки и стран Карибского бассейна.

Катамаран Sever уже совершил зимой 2024 года спортивный трансатлантический переход из Марокко до Бразилии. Затем судно было разобрано и оставлено на хранение в яхт-клубе «Форталеза».

Именно это судно в виде девяти сумок и приобрёл Никита Плешков весной этого года. Чтобы добраться до своего судна, команда совершила авто-тур по Дагестану, яхт-тур по Средиземному морю в Турции и сафари в Южной Африке.

Парусный катамаран, на котором отправился пермский экипаж, предназначен для трансокеанических автономных переходов при любых погодных условиях. Катамаран имеет небольшой вес и может ходить со скоростью 7-10 узлов, при сильных ветрах — до 16 узлов (30 км/час). Участники уже прошли более 200 км на судне, сообщает издание.

В воскресенье, 3 ноября, на Первом канале вышел очередной выпуск программы «Непутёвые заметки». Его посвятили достопримечательностям Пермского края.

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