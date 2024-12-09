properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря, 04:24

Published 9 декабря, 04:24

Modified 9 декабря, 04:27

Updated 9 декабря, 04:27

Летающий лыжник из Прикамья Евгений Климов завоевал золото в общем зачете

Пермяк Евгений Климов победил в общем зачете на турнире летающих лыжников

9 декабря 2024, 04:24
Фото: пресс-служба Центра спортивной подготовки.

Летающий лыжник из Прикамья Евгений Климов завоевал золото в общем зачете

Среди девушек из Пермского края выше всех в турнирной таблице находится София Рогалева.

Двое спортсменов из Прикамья приняли участие в международном турнире «Кубок Металлинвест», прошедшего с 6 по 8 декабря в Нижнем Тагиле. Летающий лыжник, олимпийский призер 2022 года Евгений Климов в субботу, 7 декабря, завоевал серебряную медаль. 8 декабря благодаря этой победе спортсмен стал победителем в общем зачете Кубка, сообщают в пресс-службе Центра спортивной подготовки Пермского края.

Лучшей из участниц от нашего региона стала уроженка Чайковского София Рогалева. Спортсменка заняла шестое место в общем зачете среди девушек. Всего в турнире «Кубок Металлинвест» приняли участие более 100 спортсменов из России, Беларуси и Казахстана.

Читайте также:
Летающий лыжник Евгений Климов завоевал первую медаль в зимнем сезоне«Молот» на домашнем льду проиграл «Дизелю»В Камской долине хотят построить теннисный парк «Спешилов»
#Спорт#Пермь#Евгений Климов#Нижний тагил#Летающие лыжники
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика