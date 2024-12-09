Пермяк Евгений Климов победил в общем зачете на турнире летающих лыжников

Двое спортсменов из Прикамья приняли участие в международном турнире «Кубок Металлинвест», прошедшего с 6 по 8 декабря в Нижнем Тагиле. Летающий лыжник, олимпийский призер 2022 года Евгений Климов в субботу, 7 декабря, завоевал серебряную медаль. 8 декабря благодаря этой победе спортсмен стал победителем в общем зачете Кубка, сообщают в пресс-службе Центра спортивной подготовки Пермского края.