Пермяк Евгений Климов победил в общем зачете на турнире летающих лыжников

Posted 9 декабря, 04:24
Published 9 декабря, 04:24
Modified 9 декабря, 04:27
Updated 9 декабря, 04:27
Двое спортсменов из Прикамья приняли участие в международном турнире «Кубок Металлинвест», прошедшего с 6 по 8 декабря в Нижнем Тагиле. Летающий лыжник, олимпийский призер 2022 года Евгений Климов в субботу, 7 декабря, завоевал серебряную медаль. 8 декабря благодаря этой победе спортсмен стал победителем в общем зачете Кубка, сообщают в пресс-службе Центра спортивной подготовки Пермского края.
Лучшей из участниц от нашего региона стала уроженка Чайковского София Рогалева. Спортсменка заняла шестое место в общем зачете среди девушек. Всего в турнире «Кубок Металлинвест» приняли участие более 100 спортсменов из России, Беларуси и Казахстана.